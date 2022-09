Chi è Alessia Ventura, cugina di Luca Argentero? Compagno, età, Instagram, Inzaghi

Se il mondo del cinema può vantare Luca Argentero tra i suoi migliori attori, in parte il merito va a lei…Alessia Ventura, ex letterina e cugina dell’attore, che lo ha iscritto ai casting del Grande Fratello dando il via a una carriera in perenne ascesa per Argentero. Oggi però non siamo qui per parlare di lui, ma per conoscere meglio Alessia Ventura che ha una carriera degna di nota.

Chi è Alessia Ventura?

Nasce a Moncalieri il 10 aprile 1980 (42 anni) ed è una modella, showgirl, conduttrice televisiva e attrice italiana.

Carriera

La sua carriera ha inizio nel 1994, alla giovanissima età di 14 anni, quando inizia a lavorare come modella nel mondo della moda partecipando a diverse sfilate. Approda sul piccolo schermo nel 1996 come concorrente del varietà “Sotto a chi tocca” che andava in onda su Canale5. I più se la ricordano però a “Passaparola”, il programma condotto da Gerry Scotti, in cui ha fatto la Letterina dal 2001 al 2003. Inoltre, Alessia Ventura ha recitato in alcuni spot e in programmi come “CentoVetrine”, “Carabinieri” e “Camera cafè”. Le sue ultime apparizioni in tv sono state dal 2018 al 2022 come conduttrice di “Drive Up”, in onda su Italia1, e nel 2022 prima su La7 come conduttrice della rubrica “Belli dentro belli fuori” e poi su La5 alla conduzione di Radio Bruno Estate. La Ventura è molto attiva sulla sua pagina Instagram.

Vita privata: gli amori e la figlia

Alessia Ventura è stata legata per 5 anni (2008 – 2013) a Filippo Inzaghi, ex calciatore del Milan. Dal 2019 è legata sentimentalmente a Gabriele Schembari, anche lui ex calciatore, da cui ha avuto la piccola Ginevra, nata il 27 aprile 2021.