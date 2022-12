Chi è Alessio Praticò? Vita privata, carriera, Boris, Instagram

By

Il suo volto e il suo accento stanno diventando un marchio di fabbrica in diverse serie televisive italiane. Dopo essere stato tra le new entry di Boris 4, lo abbiamo visto recentemente anche nella serie di Netflix Odio il Natale.

La biografia

Andiamo a scoprire chi è Alessio Praticò, l’attore calabrese che sta acquistando rapidamente notorietà e consensi nel pubblico per i suoi tanti personaggi e le sue partecipazioni a serie e pellicole. Nonostante la giovane età il curriculum di Alessio è estremamente vario e completo. Ha recitato al cinema, in tv con le serie, ma deve, come molti, gran parte della sua formazione al teatro. Andiamo dunque a scoprirlo più da vicino.

Alessio Praticò è nato a Reggio Calabria l’8 maggio 1986: ha dunque 36 anni ed è venuto al mondo sotto il segno zodiacale del Toro. Nonostante la passione per la recitazione lo abbia assorbito fin da giovane, Alessio può essere considerato un architetto mancato. Quando era ancora nella sua regione, si è infatti iscritto alla Facoltà di Architettura dell’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, conseguendo la laurea.

Nel 2010, una volta raggiunto il titolo di dottore in Architettura, decide di sposare la sua vera passione, la recitazione. E così si trasferisce nel 2010 a Genova, essendo stato ammesso alla scuola del teatro stabile. In 3 anni consegue il diploma di recitazione e si forma portando in scena grandi classici da Sogno di una notte di mezza estate e Un cappello di paglia.

Al termine di questa esperienza comincia ad affacciarsi al mondo del cinema. Il primo a sceglierlo è il regista Ferdinando Cito Filomarino che gli affida una parte nel film Antonia. Il primo ruolo rilevante arriva nel 2015 quando Marco Tullio Giordana gli affida il ruolo di Carlo Cosco nel suo film Lea. Pochi mesi dopo un altro grande regista italiano lo sceglie per entrare nel cast di una sua opera. Viene diretto, infatti, da Paolo Sorrentino nella serie tv Young Pope che Sky mette in onda nel 2016. Tra le serie che lo rendono noto al grande pubblico c’è anche Il cacciatore che viene trasmessa da Rai 2 nel 2018.

Vita privata e ultimi successi

Il cinema italiano comincia ad accorgersi dunque delle doti di Alessio Praticò ed i premi arrivano copiosi. Nel 2016 raggiungere al Festival denominato La Primavera del Cinema Italiano il premio Federico II come miglior attore emergente. Nel 2019 viene insignito del riconoscimento come miglior attore in carriera nel Premio Internazionale Vincenzo Crocitti. Praticò è stato anche autore di diversi cortometraggi ed è stato coinvolto nell’organizzazione del Festival Internazionale di Cortometraggi.

Negli ultimi mesi è arrivata un’altra ondata di notorietà grazie alla sua partecipazione nella serie di culto Boris 4. Nella quarta stagione era, infatti, uno dei calabresi reclutati per la fiction su Gesù e che si innamora di una stagista: un personaggio condito da gag e battute irresistibili. Nella serie tv di Netflix Odio il Natale interpreta, invece, il gestore di un banco di pesce che finisce per legarsi all’amica della protagonista, interpretata da Beatrice Arnera. Non si conoscono, invece, molti dettagli sulla sua vita privata: sul suo profilo Instagram Alessio preferisce condividere soprattutto scatti tratti dal set.

