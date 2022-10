Chi è Alex di Giorgio, ex fidanzato di Ivano Marino? Nuoto, Ballando con le Stelle, outing

Alex Di Giorgio è l’ex fidanzato di Ivano Marino, ex corteggiatore di Uomini e Donne. Stiamo imparando a conoscerlo nel talent Ballando con le stelle. Vediamo quindi le notizie sul suo conto.

Alex Di Giorgio, nuoto ed outing

Classe 1990, Alex Di Giorgio è un nuotatore affermato che ha portato a casa moltissime medaglie nel corso degli anni. Oggi purtroppo è in sospensione cautelare, perché beccato pisitivo ad una sostanza (ostarina) che potenzia le prestazioni fisiche. Non ha mai nascosto la sua omosessualità anche se non ama parlare di sè o mettere in mostra la sua vita. Tanto che non sappiamo se oggi abbia o meno un partner.

Ballando con le Stelle

Stiamo imparando a conoscere Alex anche grazie alla sua partecipazione a Ballando con le Stelle, dove fa coppia con il coreografo Moreno. Secondo qualche rumors ha fatto mari e monti per far coppia con Moreno, per cui le voci pettegole hanno ipotizzato addirittura che i due siano legati da una relazione. Al di là di questo comunque, sin da subito Alex si è detto entusiasta dell’esperienza perché ama la danza nonostante non abbia mai fatto coppia fino ad ora con qualcuno. Per il resto la sua vita resta un mistero.