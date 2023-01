Alexa Demie è un’attrice di origini messicane. La ragazza ha recitato in una grande varietà di film e serie tv. Inoltre, è apparsa in un video nella canzone del 2013 di Azealia Banks, “ATM Jam”, e ha debuttato sul piccolo schermo come guest star nella serie televisiva Love e Ray Donovan.

Prima di iniziare la sua carriera di attrice, ha avuto successo nel mondo degli affari, con una attività che prevedeva la produzione di occhiali da sole originali indossati da G-Dragon, Jennifer Lopez e Nicki Minaj. Alexa è fidanzata con l’attore Jay Ellis e il suo patrimonio netto è stimato in circa 2 milioni di dollari.

Biografia

Alexa Demie è un’attrice nata l’11 dicembre 1990 a Los Angeles, in California, sotto il segno zodiacale Sagittario. Sua madre era emigrata dal Messico quando lei era ancora una bambina e Alexa è cresciuta in un appartamento dall’altra parte della strada rispetto a un laboratorio di metanfetamina. Rose ha sempre mostrato interesse per l’industria dello spettacolo e durante il liceo si è iscritta ad una scuola di arti e spettacolo per approfondire le sue conoscenze e competenze. Purtroppo ha subito bullismo in tutte le scuole che ha frequentato fino alle superiori. Nell’ultimo anno del liceo ha avuto la possibilità di entrare a far parte del mondo dello spettacolo, e ha iniziato così la sua carriera.

Alexa Demie è single?

Molti di voi si staranno chiedendo quale sia lo stato della relazione della loro star preferita nel 2022. Recentemente, ci sono state voci secondo cui starebbe uscendo con il cantautore statunitense Christian Berishaj, conosciuto anche con l’acronimo di JMSN (Jameson). Si dice che i due si frequentino dal 2017 e abbiano una relazione stabile. Nell’ottobre 2020, sono stati avvistati da un paparazzo mentre passeggiavano su una spiaggia di Miami. In precedenza si era detto che stesse uscendo con Jacob Elordi, ma la notizia non è mai stata confermata.