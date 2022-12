Alexandra Daddario è una delle attrici più note del mondo televisivo. I fan possono riconoscerla sia nei ruoli minori che nei grandi. Ma cosa sappiamo realmente di lei? Qual è stata la sua storia per riuscire a diventare un’attrice di successo e una delle donne più belle e sexy della tv? Alexandra ha iniziato la sua carriera a soli 16 anni e da allora ha recitato in diversi film, spettacoli teatrali e serie tv. Dopo anni di lavoro duro, è riuscita a guadagnarsi la fama mondiale, diventando un’icona di bellezza, stile ed eleganza. Proviamo a conoscerla meglio.

Carriera di Alexandra Daddario

La sua prima apparizione in televisione risale al 1998, quando aveva solo 12 anni. Così picola ha partecipato a uno spot pubblicitario della Barbie. Quattro anni dopo, nel 2002, ha avuto la possibilità di fare la sua prima apparizione in campo cinematografico e televisivo.

Nel 2006, Alexandra Daddario ottenne un ruolo importante nel mondo dell’intrattenimento. Il suo primo progetto fu un cortometraggio intitolato Best Thanksgiving Ever, diretto da Jim Bernfield e presentato alla 15° edizione del Columbia University Film Festival. Il film durava circa otto minuti ed era incentrato su una storia d’amore impossibile, con Alexandra nei panni di Michelle, l’interesse amoroso del protagonista. Nello stesso anno, Daddario ricevette anche un’altra grande opportunità: venne infatti scelta per interpretare il personaggio di Laurie Lewis nella soap opera La valle dei pini, diventando così una delle star più seguite della serie.

Vita privata, famiglia e fidanzato

Alexandra Daddario, nata il 16 marzo 1986 a New York, è un’attrice di origini miste italiane, inglesi, irlandesi e ungheresi. Ha due fratelli, Catherine e Matthew. Quest’ultimo è anche un attore conosciuto per aver interpretato Alec Lightwood in Shadowhunters. Al contrario del resto della sua famiglia, la quale non ha nulla a che fare con l’intrattenimento, Alexandra ha scelto di intraprendere la carriera di attrice.

Uno dei fidanzati più famosi è senza dubbio Logan Lerman. Lui e l’attrice hanno entrambi recitato nella saga di Percy Jackson, con Lerman che interpretava il protagonista Percy e Daddario che vestiva i panni della sua migliore amica. I due hanno trascorso diversi anni insieme, tra il 2013 e il 2016, ed è stato detto che la loro amicizia era diventata qualcosa di più. Tuttavia, la loro relazione si è interrotta improvvisamente nel 2016 senza un motivo preciso. Si pensava anche che i due potessero sposarsi, ma questa possibilità è svanita con la separazione.