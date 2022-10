Chi è Alexandre Wayaffe, figlio di Corinne Clery? Padre, età, lavoro

Corynne Clery è madre di Alexandre Wayaffe, di cui si sa qualcosa per le interviste lasciate dalla nota attrice. Ecco quali sono le info sul suo conto.

Alexandre Wayaffe, padre ed età

Alexandre ad oggi dovrebbe essere un’ultraquarantenne nato dalla relazione di Corinne con Hubert Wayaffe, attore francese. Queste sono le uniche notizie di Alexandre, che pare non parli più alla madre dal 2016. Ci sono dei motivi ben precisi per i quali i ponti si sono rotti. Lo ha spiegato l’attrice stessa poco tempo fa durante un’intervista. Fino a quell’anno avevano un comunissimo rapporto madre figlio poi del tutto ribaltatosi in seguito ad una sua decisione di ritirarsi a vita privata.

Che lavoro fa Wayaffe?

Circa il suo lavoro, possiamo dire solo con certezza che Alexandre Wayaffe non fa parte del mondo dello spettacolo. Ma anzi se ne tiene lontano. Non ci sono ulteriori tracce su di lui, nemmeno sui social, per cui è complicato inquadrarlo. Sappiamo solo, a detta della madre, che è stato sposato, e che soffre di disturbi della personalità. I loro rapporti si sono incrinati quando lei ha deciso di trasferirsi con lui in campagna, e Wayaffe ha cominciato ad assumere atteggiamenti opprimenti, ossessivi e compulsivi.