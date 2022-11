Attrice di origini turche conosciuta per aver lavorato in diversi cortometraggi tedeschi, Almila Bagriacik è nota per la sua recitazione in Tatort e The Old Fox. La donna ha inoltre interpretato Leontine nella nuova serie Netflix L’Imperatrice, andata in onda dal 28 settembre 2022. Nello show si racconta la storia della Principessa Sissi ponendo lo sguardo sull’interiorità della sovrana che spesso si è ritrovata a vivere momenti di profondo sconforto e malessere. Ma vediamo meglio chi è l’attrice che ha ricoperto il ruolo di Leontine, quanti anni ha e quali film ha fatto.

Almila Bagriacik, biografia

Nata il 10 luglio 1990, Almila Bagriacik ha origini turche ma ha sempre vissuto in Germania. I genitori, infatti, si sono spostati a Berlino quando la ragazza aveva solo 5 anni, nel 1995. Nel 2008 un fotografo l’ha scoperta in un locale e l’ha invitata per un provino. Grazie a questo evento, Almila ha potuto mostrare tutto il suo talento nella recitazione e ha vinto un importante ruolo in un film di Feo Aladag intitolato When We Leave, presentato al Festival Internazionale del Cinema di Berlino nel 2010.

Ancora giovanissima, ha alle spalle un notevole curriculum. Tra i lavori più noti citiamo la partecipazione alla miniserie 4 Blocks e in Tatort – Scena del crimine, dove interpreta il Commissario Mila Sahin a fianco di Axel Milberg. Nel 2022 ha ottenuto il ruolo di Leontine ne L’imperatrice, serie tv che ha conquistato tutti gli spettatori del colosso Netflix.

Almila è single?

Ad oggi Almila è ufficialmente single. In passato, l’attrice ha avuto una relazione durata tre anni con Sebastian Gundel, con il quale è stata fidanzata dal 2018 al 2021. La ragazza non ha problemi nel condividere informazioni private e siamo sicuri che se avesse una relazione lo mostrerebbe al pubblico. I dettagli sui suoi fidanzati oggi sono ben pochi, e potrebbe essere che il nome di un presunto fidanzato non sia ancora stato reso noto dalla star.