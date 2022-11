Alvaro Rico è uno degli attori della serie tv Elite, che ha interpretato Leopoldo detto “Polo” nel teen drama andato in onda su Netflix. Nella serie, Polo frequenta il prestigioso Liceo Las Encinas e in poco tempo viene preso di mira dopo un omicidio di cui è stata vittima una compagna di classe, Marina. Il personaggio di Leopoldo è molto controverso. Polo è un ragazzo proveniente da una famiglia benestante, odiato da tutti a scuola, è un ragazzo proveniente da una famiglia benestante, che viene ammesso alla famosa scuola. Se vuoi scoprire chi è Alvaro Rico che ha interpretato Leopoldo in Elite, continua a leggere e scoprirai tutti i dettagli sulla vita del celebre attore.

Biografia e carriera di Alvaro Rico

Nato nel 1996, Alvaro Rico è originario di La Puebla de Montalban, in Spagna. Grazie al suo talento nel ruolo di Polo in Elite è ormai conosciuto in tutto il mondo per l’incredibile inclinazione alla recitazione. Nel corso del tempo ha recitato in La Celestina, un adattamento teatrale al quale ha preso parte nel 2011. Nel 2017 ha invece interpretato un altro personaggio, Nicolas, nella serie Velvet Collection.

A fine anno è stato anche scritturato in Elite. La serie prodotta dal colosso Netflix nella quale ha vestito i panni di Polo, uno dei principali antagonisti della storia.

Vita privata

Alvaro Rico è stato diverse volte al centro del gossip per via della sua storia d’amore con una delle ragazze del cast della serie Elite, Ester Exposito. Poco tempo fa ha però confermato la rottura tramite una dichiarazione sul sito internet Hola:

“Quello che ho vissuto con Ester, perché non stiamo più insieme, anche se le voglio davvero molto bene, non voglio perderla anche se la stampa dice molte cose. Tutto quello che ho vissuto con lei è stato meraviglioso, la porterò nel cuore come un’amicizia e un amore.”

Ad oggi non sappiamo se il ragazzo sia single oppure fidanzato, probabilmente si sta concentrando sulla carriera e sulla nuova stagione del teen drama.