Chi è Amalia Ercoli Finzi: marito Filiberto, figli, età, lavoro

Amalia Ercoli Finzi è un’ingegnere e filaontropa italiana. La donna è considerata una delle personalità più importanti a livello internazionale per quanto riguarda la scienza e le tecnologie aerospaziali. In passato è stata consulente scientifica di Nasa, Asi ed Esa e anche Principal Investigator del SD2 sulla sonda spaziale Rosetta. Si tratta di una persona davvero brillante che ha diversi record come quello di essere stata la prima donna a laurearsi in Italia in Ingegneria Aeronautica. Amalia prese 110 e lode presso il Politecnico di Milano dove in futuro sarebbe diventata anche docente, precisamente di meccanica orbitale.

La donna decise di prendere il cognome del marito senza togliere il suo dopo aver sposato Filberto Finzi figlio del rettore del Politecnico di quel periodo, Bruno, e fratello del professore di Scienze delle Costruzioni, Leo. La coppia ebbe ben cinque figli dai quali nacquero poi sei nipoti. Ancora oggi Amalia vive a Sotto il Monte Giovanni XXIII a Bergamo.

Chi è Amalia Ercoli Finzi?

Amalia Ercoli Finzi si è professata sempre cattolica e praticante, specificando che la fede potesse coniugarsi con grande facilità anche con il mondo della scienza di cui lei è ferma esponente. La donna vinse nel 2007 la Medaglia d’oro ai benemeriti della cultura e dell’arte e poi quella dell’Associazione Italiana di Aeronautica e Astronautica. Inoltre vinse numerosi premi tra cui nel 2017 quello Porto Venere Donna alla carriera e il Giorgio Ambrosoli nel 2019. Nel 2018 le fu dedicato l’asteroide 24890 che ora porta il suo nome.

Sicuramente si tratta di una delle donne più importanti del novecento, autrice di numerosi saggi e grandi scoperte. Una persona che ha dedicato la sua vita allo studio con ottimi risultati, riuscendo ad arrivare al cuore delle persone e di tutti quelli in grado di capire l’importanza di determinati tipi di studio.