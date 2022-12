Rita Blue è uno dei personaggi della prima stagione di The Handmaid’s Tale. La donna, una serva al servizio della nobiltà, è interpretata da Amanda Brugel, attrice canadese conosciuta per essere stata parte del film Suicide Squad del 2016. La serie ha ottenuto un enorme successo. Da poco il regista ha confessato che ci sarà una sesta stagione dato il range di ascolti sempre più alto. Del resto, non è difficile appassionarsi alla storia, che racconta di un mondo distopico, dove la violenza è padrona nei confronti di donne costrette a procreare data la dilagante infertilità che ha colpito il sesso femminile. Ma concentriamoci su Amanda Brugel e scopriamo di più sulla sua carriera e vita privata.

Biografia di Amanda Brugel

Nata a Pointe Claire nel 1978, Amanda Brugel è un’attrice canadese che ha preso parte a numerosi film tra cui Kojak, Il sesso secondo Josh e Kevin Hill. Per quanto riguarda la sua formazione, sappiamo che si è laureata nel 2000 presso la York University. Ha debuttato al cinema con il film Jason X, un horror fantascientifico distribuito nel 2001 che ha rappresentato il capitolo di chiusura della saga Venerdì 13, dove un serial killer di nome Jason Voorhees ha deciso di tormentare la gente del luogo. Amanda Brugel ha poi recitato in Maps to the Stars nel 2010, mentre dal 2018 ha interpretato la serva, detta anche “Martha” nella serie The Handmaid’s Tale.

Vita privata

La bellissima attrice canadese Amanda Brugel è stata sposata e ha due figli. L’ex marito si chiama Marcel Lewis ed è un agente di polizia. La loro storia è iniziata nel 2008, quando i due sono convolati a nozze dopo alcuni anni di passione. Sfortunatamente la loro relazione è finita dieci anni dopo, nel 2018, l’anno in cui Amanda è stata impegnata nella serie The Handmaid’s Tale. Coppia discreta e riservata, i due non hanno mai raccontato ai media i motivi della separazione.