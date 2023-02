In altri articoli si è già parlato dei nuovi membri del cast fisso di “Avanti un altro! 2023“, il popolare show televisivo condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti su Canale 5. Tra questi nuovi membri figura Andrea De Paoli, il nuovo Bonus del programma.

Nella prima puntata della nuova stagione è stata introdotta la nuova Bonas, Sophie Codegoni, mentre Giovanni Muciaccia è apparso nell’episodio del 11 gennaio. Tuttavia, manca ancora l’ingresso di De Paoli. In questo articolo troverai informazioni sulla sua età, carriera, vita privata e account Instagram.

Biografia di Andrea De Paoli

Andrea De Paoli, un modello italiano di 37 anni con occhi verdi e capelli castani, è il nuovo Bonus di “Avanti un altro! 2023“. Con il suo sorriso disarmante e lo sguardo magnetico, De Paoli sembra avere tutto ciò che serve per incantare il pubblico. Sebbene non si conoscano molti dettagli sulla sua vita, sappiamo che la sua carriera si è concentrata principalmente sulla moda, come dimostra il suo profilo Instagram ufficiale che conta quasi 300 mila follower.

Carriera

Il ruolo del Bonus nel programma televisivo è quello di intrattenere i concorrenti con “massaggi”, carezze, occhiate e abbracci. De Paoli rappresenta un debuttante in TV, avendo lavorato fino ad ora esclusivamente nel mondo della moda. Tuttavia, con la sua bellezza mediterranea e il suo carisma, sembra pronto ad affrontare la sua svolta nel mondo della televisione, sostituendo l’ex Bonus Daniel Nilsson dopo 11 anni di presenza nel programma.

Andrea De Paoli è un modello sponsorizzato da Match Picture, che conta anche altri volti noti del mondo dello spettacolo come Le Donatella e Luca Onestini. Durante la sua carriera, ha partecipato a numerosi scatti fotografici per vari marchi, soprattutto di abbigliamento maschile, ed è stato il volto di campagne pubblicitarie per brand come Salvini gioielli, Polar occhiali e Peroni.

Inoltre, ha anche rappresentato Philip Watch in alcuni cartelloni pubblicitari a Parigi e appare sulla confezione dei pigiami Enrico Coveri. A partire dal 2023, ha fatto il suo ingresso nel cast di “Avanti un altro!” come nuovo Bonus insieme alla nuova Bonas, Sophie Codegoni, sostituendo l’ex Bonus Daniel Nilsson.

Vita privata e curiosità

Non conosciamo molti dettagli sulla vita privata di Andrea De Paoli in quanto egli è molto riservato. Anche se qualche anno fa ha postato una foto con una bellissima ragazza di nome Francesca, la sua compagna di allora, non siamo sicuri se sia ancora fidanzato. Sebbene abbia un grande seguito su Instagram, con oltre 280.000 follower, De Paoli condivide principalmente video e foto di se stesso, escludendo la sua vita privata. Mostra anche le sue passioni, in particolare il mare, dove spesso appare in barca o tuffandosi. A volte condivide anche scatti dai suoi shooting fotografici.

Ecco alcune curiosità su Andrea De Paoli: