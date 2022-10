Chi è Andrea Dianetti? Fidanzata, Instagram, padre

Tra i concorrenti maschile dell’edizione dell’autunno 2022 di Tale e Quale show, il talent musicale condotto da Carlo Conti c’è anche Andrea Dianetti. Chi non lo conosce, allora, si è chiesto Andrea Dianetti chi è.

Andrea è nato a Roma il 9 maggio del 1987 ed è quindi del segno del Toro. Da sempre appassionato di spettacolo, inizia a frequentare corsi di danza e di arte drammatica e a recitare in teatro. Dianetti è molto legato alla sua famiglia e, in special modo, al padre. Infatti porta sempre con sé un portachiavi che apparteneva a lui, per sentirlo sempre vicino. I suoi altri portafortuna sono invece un anello che era di sua nonna, un corno regalatogli da sua madre e un altro portachiavi, con una foto di sua sorella da bambina. Il suo profilo Instagram ufficiale è @andreadianetti, verificato con la spunta blu, e vanta più di 280 mila followers.

Andrea Dianetti carriera: Amici, film e programmi tv

A soli 18 anni, nel 2006, Andrea Dianetti è diventato uno dei concorrenti del talent show Amici di Maria De Filippi. In quell’edizione, oltre al canto e al ballo, era presente anche la categoria “Attori e recitazione” e, infatti, Andrea si presentò proprio come attore.

Quell’edizione fu vinta dal ballerino Ivan D’Andrea, mentre Dianetti si classificò al secondo posto. La partecipazione ad Amici gli aprì molte porte e, successivamente, a 19 anni, scrisse, diresse e interpretò il suo primo spettacolo teatrale: Zitto sa… o non ti televoto. Per quanto riguarda l’ambito televisivo, recitò in molte serie italiane di successo come: Camera Cafè, I Delitti del Cuoco, un Medico in famiglia, i Cesaroni 3 e la Ladra. Tra i suoi film possiamo ricordare la trilogia di pellicole comiche Din Don, con protagonisti gli attori Enzo Salvi e Maurizio Battista. Sempre in tv, ha preso parte a vari programmi. Tra questi troviamo: Music Summer Festival, Detto Fatto e All Together Now. Tra il 2021 e il 2022 ha condotto sia Isola Party (relativo all’Isola dei famosi) che Pupa Party (riguardante La Pupa e il Secchione) su Mediaset Infinity.

Vita privata: chi è la sua fidanzata

Per quanto riguarda la vita privata di Andrea Dianetti, sappiamo che è felicemente fidanzato con Miriam Milani. I due, a maggio 2022, hanno festeggiato due anni di relazione e condividono la passione per i viaggi, come dimostrato dalle numerose foto postate sui social. Miriam è una studentessa universitaria e lavora come commessa presso Retail Group.

In passato, ai tempi della partecipazione ad Amici, Dianetti aveva avuto una relazione con la cantante Francesca Maiozzi. Tra i suoi amici troviamo l’attrice Diana Del Bufalo (anche lei ex allieva di Amici, ma di qualche edizione successiva), l’attore Cristiano Caccamo e di Edoardo Tavassi (il fratello di Guendalina Tavassi). Per quanto riguarda le sue passioni, quando andava a scuola amava molto la matematica. In ambito sportivo non segue molto il calcio, ma ha sempre preferito le arti marziali. Per più di dieci anni, infatti, ha praticato il karate.