Chi è Andrea Iannone? Vita privata, successi e attuale fidanzata

Andrea Iannone ha conosciuto il successo in giovane età, ma negli ultimi anni il suo nome è stato al centro dei titoli dei più importanti tabloid per le sue scelte private e non sportive. Tutti sanno infatti che è l’ex di Belen Rodriguez, la famosa showgirl argentina che ha rubato i cuori di molti. Ma non è l’unica storia d’amore con un personaggio dello spettacolo, si vocifera infatti che adesso Iannone abbia occhi solo per Elodie. Sarà vero? Ecco chi è Andrea Iannone, il suo talento e la sua vita privata.

Chi è Iannone? Biografia e vita privata

Sono diverse settimane che il nome di Andrea Iannone è tornato alla ribalta non tanto per il suo talento quanto per i flirt che fanno parte della sua vita privata. Pare infatti che sia in corso un flirt con Elodie, la cantante di successo. Secondo diverse indiscrezioni i due hanno fatto delle vacanze insieme sia in Puglia che in Sardegna. Nessuno però sa con certezza se sia l’inizio di un amore o se si tratta solo di una bella amicizia tra i due ragazzi.

Iannone ha già avuto diverse ex famose, tra cui Belen Rodriguez e Giulia de Lellis, la influencer romana diventata famosa in seguito alla partecipazione a Uomini e donne.

Andrea Iannone nasce in Provincia di Pescara nel 1989, ha 34 anni ed è un famoso e talentuoso motociclista. Scopre la sua passione per la moto già in tenera età diventando famoso nel settore all’età di soli 15 anni. Dall’età di 16 anni inizia a gareggiare in diversi campionati per approdare finalmente alla Moto Gp.

Purtroppo nel 2020 uno spiacevole evento lo costringe ad uno stop che durerà 4 anni. Infatti il campione per ben quattro anni non potrà gareggiare perché accusato di aver assunto sostanze dopanti. Fortunatamente si è scoperto in seguito che la sostanza in questione è stata assunta da Iannone in maniera inconsapevole. Nonostante ciò non potrà gareggiare per altri due anni.

La carriera da motociclista

La carriera di Iannone inizia quando lui era ancora molto giovane. Come abbiamo già accennato infatti diventa famoso a soli quindici anni partecipando al Campionato spagnolo Velocità. In seguito vince anche quello italiano partecipando con la sua moto Aprilia.

Il Gran premio di Spagna gli permette di avviare la sua carriera con la sua Aprilia e qualche anno dopo inizia a gareggiare per il Gran premio della Malesia. Durante questa occasione però il pilota subirà un infortunio che lo terrà lontano dalle piste e lo costringerà a sospendere il Gran Premio.

Dal 2007 inizia a collezionare un successo dietro l’altro e uno degli anni più fortunati della sua carriera è il 2013 quando entra nel Pramac Racing Team con una Ducati.

È proprio nel 2015, due anni dopo, che inizia a gareggiare nella squadra ufficiale Ducati, vince il terzo porto al MotoGp e anche in Australia si classifica ai primi posti.

Alcuni infortuni lo portano ancora una volta lontano dalle piste senza mai perdere la passione per la moto. Torna infatti ogni volta più forte di prima e porta alto il suo nome e quello della Ducati.