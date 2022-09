Chi è Andrea Manfredonia, marito di Martina Stella? Patrimonio, figli, Instagram, lavoro

Andrea Manfredonia è il marito di Martina Stella ed è uno dei cinque figli dell’ex calciatore di serie A, Lionello Manfredonia, che fu dirigente sportivo della Juventus, Lazio e Roma.

Andrea Manfredonia, chi è?

Nato a Roma nel 1988, Andrea Manfredonia ha ereditato dal padre Lionello la passione per lo sport, diventando procuratore sportivo. Sin da giovane diventa professionista del settore calcistico e parallelamente si laurea in Management delle imprese sportive.

Vita privata e Instagram

Conosciuto e stimato in ambito calcistico, Andrea conosce l’attrice Martina Stella, con la quale si sposa nel 2016 in una chiesa della provincia di Viterbo. Sembra che i due si siano conosciuti tramite alcune amicizie in comune, e dalla loro unione è nato Leonardo nel 2021. Andrea condivide la sua vita sui social, in particolare su Instagram, dove posta le foto dei momenti più belli in famiglia senza tralasciare il suo lavoro. Puoi trovare il suo profilo cliccando qui.

Patrimonio e lavoro

Andrea è oggi un affermato procuratore sportivo, grazie ai suoi studi e al suo talento è infatti riuscito a farsi strada nel mondo del calcio. Non conosciamo nel dettaglio il patrimonio dell’uomo, ma come si può ben immaginare, la sua professione è piuttosto remunerativa.