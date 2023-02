Andrea Maestrelli è uno dei partecipanti al Grande Fratello Vip, e suo nonno Tommaso Maestrelli è stato l’allenatore della squadra di calcio della Lazio che vinse lo storico scudetto del 1974. La famiglia Maestrelli è molto conosciuta nel mondo dello sport, con il padre di Andrea, Maurizio, che era sposato con Monia Materazzi, figlia dell’ex allenatore biancoceleste Giuseppe Materazzi e sorella del campione del mondo di calcio Marco Materazzi.

Il ricordo del padre

Purtroppo, il padre di Andrea è scomparso a causa di un tumore che gli era stato diagnosticato due anni prima. Andrea ha aperto gradualmente il suo cuore nella casa del GF Vip, rivelando il difficile periodo che ha vissuto dopo la morte del padre, quando era solo un adolescente, senza il sostegno degli altri parenti. Ha anche svelato di avere un legame particolare con Antonino Spinalbese, entrambi hanno perso il padre quando erano giovani.

Carriera di Andrea Maestrelli

Andrea Maestrelli ha iniziato a giocare a calcio nelle giovanili della Lazio quando era ancora molto giovane, e si è formato come difensore centrale. Nel corso degli anni ha giocato in vari campionati, fino ad arrivare alla Serie C, dove ha giocato per l’ultima volta con il Potenza. Attualmente, Andrea Maestrelli è svincolato. Ha fatto il suo ingresso ufficiale nella casa del Grande Fratello Vip durante la puntata del 19 dicembre 2022, senza attirare troppa attenzione inizialmente. Tuttavia, potrebbe presto diventare protagonista di dinamiche interessanti all’interno della casa, soprattutto per via del suo flirt con la concorrente Nicole Murgia. Alcune concorrenti, come Oriana Marzoli, sembrano aver già mostrato interesse per Andrea Maestrelli. Non è ancora chiaro come il pubblico del Grande Fratello Vip accoglierà il calciatore, ma alcuni ritengono che potrebbe creare delle dinamiche interessanti con alcune donne della casa.

Vita privata

All’ingresso nel programma televisivo “Grande Fratello Vip“, Maestrelli è single. Durante la permanenza nella casa, incontra la sua ex fidanzata Nicole Murgia, anche lei concorrente del programma, con cui trascorre tre mesi altalenanti di romanticismo. Durante il loro soggiorno, Murgia svela pubblicamente il motivo della loro rottura: il suo innamoramento per il migliore amico di Maestrelli e i messaggi di testo scambiati con lui. Inoltre, rivela anche una lite violenta in cui la ragazza ha ferito il calciatore lanciandogli un piatto. Durante la sua partecipazione al programma televisivo “Grande Fratello Vip”, Andrea Maestrelli ha ammesso di trovare Dana Saber esteticamente perfetta secondo i suoi ideali di bellezza. Tuttavia, il calciatore ritiene che il carattere della ragazza sia troppo esuberante per lui.