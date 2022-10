Chi è Andrea Pezzi, (ex) partner di Cristiana Capotondi? Carriera, figli, età

Andrea Pezzi è il partner, o meglio l’ex partner dell’attrice Cristiana Capotondi. In queste ore è finito nel gossip perché l’attrice ha dichiarato che è in corso la loro separazione. Scopriamo insieme di più sul suo conto

Andrea Pezzi figli ed età

Andrea Pezzi nasce a Ravenna nel 1973. Ha fatto parte del mondo della tv, non solo professionalmente ma anche personalmente per tutte le sue storie d’amore. Storie d’amore che precisiamo non gli hanno mai dato un figlio. È stato per qualche anno insieme a Claudia Pandolfi per poi legarsi alla Capotondi con cui è convolato a nozze. I due si sono conosciuti nel 2006 e fino ad oggi non erano mai stati coinvolti in alcun gossip.

Andrea, la carriera in tv

Oltre ad essere molto famoso per le sue love story, Andrea ha un’ottima reputazione anche nel nel campo professionale. Per chi non lo sapesse infatti è un volto noto della tv, dal momento che ha condotto lui i primi e più famosi vj di Mtv. Se vuoi ulteriori informazioni sul suo conto puoi anche dare uno sguardo ai suoi profili social, anche se la fine della storia con Cristiana sarà nei prossimi tempi il solo motivo del suo ritorno nelle riviste delle cronache rosa.