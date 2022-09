Chi è Andrea Pucci? Moglie, figlia, spettacoli

Nelle ultime settimane è salito alle luci della ribalta televisiva il comico italiano Andrea Pucci, il cui vero nome è Andrea Baccan. Ma chi è Andrea Pucci? Nato a Milano nel 1965, Pucci ha compiuto le prime esperienze professionali in attività che non hanno nulla a che fare con lo spettacolo: dapprima inserito nella tabaccheria di famiglia, quindi gioielliere. Il passaggio alla TV è avvenuto grazie alla partecipazione al seguitissimo varietà La sai l’ultima? in qualità di barzellettiere. Da allora in poi ha iniziato a proporre monologhi e satira, che lo portano a partecipare alla trasmissione Colorado dove riscuote un notevole successo.

Chi sono la moglie e la figlia di Andrea Pucci?

Il comico e cabarettista italiano ama mantenere riservata la sua vita privata e sentimentale e non rilascia volentieri interviste in merito; tuttavia, sono trapelati alcuni particolari. Attualmente Pucci è separato e ha una compagna, la consulente di stile brasiliana Priscila Prado. Dalla sua ex moglie, con cui mantiene ottimi rapporti, ha avuto la figlia Rachele. A quest’ultima, durante uno spettacolo a cui la ragazza ha assistito, ha dedicato una lettera molto commovente per dimostrarle tutto il suo affetto. Dal canto suo, anche Priscila Prado ha avuto due figli da una precedente relazione: due gemelli di 17 anni, un maschio (Luca) e una femmina (Giulia).

In una delle rarissime interviste in cui parla della sua vita al di fuori dello spettacolo, Pucci dichiara di sentirsi una persona normalissima, di avere gli stessi cambiamenti d’umore che hanno tutti e di sentirsi a suo agio nel fare le piccole e semplici cose quotidiane che fanno tutti, come accompagnare e prendere la figlia da scuola o bere un caffè con gli amici al bar. Insomma, si ritiene una persona qualunque, assolutamente alla mano e per nulla snob. Sul suo profilo Instagram mostra la sua passione per i viaggi e pubblica numerosissimi primi piani di sé stesso accompagnati da divertenti didascalie.

Una lunga e prospera carriera

Grazie al suo grande talento, Andrea Pucci ha avuto la possibilità di condurre una lunga e fortunata carriera sia sul piccolo schermo che a teatro, e perfino al cinema. Oltre alle più celebri trasmissioni comiche e sportive (come Pressing, a cui ha partecipato come ospite nel 2018), ha recitato in importanti film come 2061 – Un anno eccezionale (2007), VIP (2008) e Sapore di te (2014), diretti da Carlo Vanzina. Nel 2010, Pucci ha anche pubblicato un libro, dal curioso titolo Ho sposato l’esorcista, scritto a quattro mani con Raffaele Bruscella (detto Skizzo).

Per quanto riguarda la televisione, nella stagione 2022-2023 porterà avanti lo spettacolo Pucci show… Il meglio di, che fa parte del ciclo Italia Uno On Stage. Inoltre, come di consueto negli ultimi anni, anche per la serata del 31 dicembre 2022 condurrà lo show Chi non ride a Capodanno, uno spumeggiante spettacolo che, allietato dalla musica della Zuraswski Live Band, accompagnerà i nostri festeggiamenti per l’arrivo dell’anno nuovo. Si tratta quindi di un artista eclettico e duttile, capace di reinventarsi in diversi ruoli e contesti senza mai perdere la capacità di far divertire gli spettatori.