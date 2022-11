Andreas Pietschmann è uno degli attori che ha recitato nella nuova serie 1899 ideata e prodotta dal regista Baran bo Odar. Eyk, interpretato dall’attore, è uno dei personaggi principali del drama, che racconta di un gruppo di migranti che deve attraversare l’Oceano Atlantico per arrivare a New York, sperando in un futuro migliore. Durante il viaggio, la nave su cui risiedono, incontra la Prometheus, un’altra imbarcazione misteriosa che li terrà impegnati in numerose indagini e problemi. Ma conosciamo meglio Andreas Pietschmann, l’attore che veste i panni di Eyk.

Biografia e Carriera di Andreas Pietschmann

Nato nel 1969 a Wurzburg, in Germania, Andreas Pietschmann ha debuttato nel mondo del cinema nel 1996, con numerose produzioni tv. A livello internazionale è conosciuto prevalentemente per aver recitato in Belle & Sebastien, un famosissimo film che racconta di un bambino orfano che incontra un cane, il quale diventerà il suo migliore amico. Oltre a questo capolavoro ha lavorato anche per molti film tedeschi quali Rosa Roth, 14° distretto, Donna Leon e Tatort, film del 2007.

Nella serie 1899 Andreas Pietschmann interpreta Eyk Larsen, il capitano della Kerberos, una nave tedesca che trasporta l’equipaggio dei migranti affrontando l’Oceano. Il personaggio di Eyk è molto particolare ed è considerato strano dagli abitanti della nave. Oltretutto, l’uomo, custodisce un oscuro segreto che verrà allo scoperto solo durante l’incontro con la nave Prometheus.

Vita privata dell’attore

Nella vita privata Andreas Pietschmann è sposato con Jasmin Tabatabai, un’attrice tedesca con la quale ha due figli. Potete seguire l’affascinante Andreas su Instagram, anche se essendo molto riservato non pubblica foto e dettagli personali. Sul web non circolano neanche i nomi dei due bambini della coppia, che preferisce vivere lontano dai riflettori. Oggi, l’attore si gode il grande successo della nuova serie Netflix, insieme a Mathilde Ollivier e Miguel Bernardeau, noto anche per aver recitato nella serie Elite.