Alcuni migranti a bordo di una nave stanno per raggiungere New York partendo dall’Europa per cercare la possibilità di una vita migliore. Parla proprio di questo viaggio la nuova serie Netflix intitolata 1899, con un meraviglioso cast di cui fa parte anche il giovanissimo Aneurin Barnard. L’attore interpreta Daniel Solace, che si intrufola sulla nave Kerberos per raggiungere la Prometheus mentre sta cercando sua moglie. La donna che ama aveva perso la memoria e solo lei sapeva un segreto che avrebbe potuto salvare tutti i migranti dal viaggio pieno di misteri. Vediamo chi è Aneurin Barnard e quali sono i film in cui ha partecipato.

Biografia e carriera di Aneurin Barnard

Aneurin Barnard è nato nel 1987 nel Regno Unito. Cresciuto in un piccolo borgo nel Mid Glamorgan ha frequentato la scuola Ysgol Gyfun Llanhari e ha preso il diploma nel 2008. Come tanti dei suoi colleghi ha poi iniziato a studiare recitazione e si è iscritto al Royal Welsh College dove si è specializzato in Arti Drammatiche insieme a star del calibro di Tom Cullen e Kimberley Nixon.

Riguardo alla sua filmografia, Barnard ha debuttato in molti musical come Spring Awakening, grazie al quale ha vinto il Premio Laurence Olivier nel 2010. Di seguito è anche comparso in alcune serie tv come Casualty, Miss Marple e Doctors. Nel corso del tempo è stato anche scelto per vestire i panni di Riccardo III in The White Queen, una miniserie dedicata alla storia della britannia che si ispira ai romanzi di Philippa Gregory.

Vita privata, moglie e figli

Ad oggi il bravissimo attore Aneurin Barnard è felicemente sposato con Lucy Faulks. Nel 2017 hanno celebrato il loro matrimonio e di recente hanno avuto un figlio di cui però non si sa ancora il nome. La coppia non vuole fornire troppe informazioni private e non ha mai mostrato il piccolo in pubblico.