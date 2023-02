Chi è Angelo Duro? Vita privata, Sanremo, compagna, figli

Sarà uno degli ospiti del Festival di Sanremo che si aprirà a breve. Ad annunciarlo è stato proprio il direttore artistico Amadeus. Scopriamo chi è Angelo Duro, il comico che si esibirà sul palco dell’Ariston, durante la kermesse musicale.

Lo show di Angelo Duro è previsto nella seconda serata del Festival che quest’anno conterà ospiti che copriranno varie generazioni di telespettatori, a partire dai più maturi. Basti pensare a big della canzone italiana come Gino Paoli e Peppino Di Capri. Lo stesso Angelo Duro ha confermato in un post ricco di riferimenti ironici la sua partecipazione alla manifestazione clou dell’intrattenimento televisivo del Belpaese.

Vita privata

Ora non ci resta che scoprire chi è il comico siciliano che farà sicuramente sorridere il pubblico seduto in platea all’Ariston e quello che si collegherà numeroso da casa attraverso Rai Uno. Angelo Duro ha 40 anni: è nato, infatti, a Palermo sotto il segno zodiacale del Leone, per un appena un giorno. Il comico è venuto alla luce nel capoluogo siciliano il 20 agosto 1982. Sulla sua vita privata si sa poco o nulla visto che Angelo è molto riservato. Non è mai stato sposato a quanto risulta e non ha nemmeno figli. Attualmente è fidanzato, ma della sua compagna non si sa molto: Sanremo potrebbe essere una delle prime occasioni per vederli insieme e conoscere da vicino la metà di Angelo Duro.

Angelo Duro, alto 1,82, deve molto alla figura di Davide Parenti. E’ lui che decide di portarlo al programma tv Le Iene, dopo averlo notato in uno spettacolo teatrale. Proprio dal suo ingresso nel programma di Italia 1, nasce uno dei suoi personaggi più amati, Angelo Il Rissoso, che si produce in candid camera e gag diventate poi di culto. Sugli schermi di Mediaset Angelo Duro riproduce i meccanismi di quella comicità cinica che aveva già calamitato l’attenzione di tanti spettatori in tutta Italia.

Dal tour del 2017 Perchè mi stai guardando? fino a Sono cambiato del 2022, Angelo Duro ha fatto registrare spesso e volentieri sold-out nei teatri della Penisola. Proprio ai successi teatrali, come ha lui stesso ricordato nel post di annuncio della sua partecipazione al Festival di Sanremo, Angelo deve gran parte della sua popolarità. Si può dire che il comico siciliano sia arrivato all’Ariston proprio sulla spinta dei grandi numeri fatti al botteghino in tutta Italia.

Il libro e il film

Peraltro, nell’annunciare la sua partecipazione al Festival di Sanremo, Angelo ha ricevuto una benedizione non certo scontata da un guru della comicità e dell’intrattenimento televisivo. Fiorello ha tessuto le sue lodi dicendo che Duro merita ampiamente quella ribalta.

Angelo Duro, però, non è soltanto un comico di successo, partito dalla gavetta, ma anche un attore e uno scrittore, seppur solo in limitate occasioni. Nel 2018 è uscito, infatti, il suo primo libro, Il piano B, pubblicato dalla casa editrice Mondadori. Nel 2020, invece, è uscito l’unico film in un recita da co-protagonista: in Tiramisù è il fratello di Vittoria Puccini, sposata con Fabio De Luigi. Proprio le gag tra i due cognati, l’uno impenitente l’altro piuttosto imbranato, costituiscono l’ossatura comica del film.

