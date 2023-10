Chi è Angelo Trementozzi l’ex marito di Alessandra Celentano: età, lavoro, figli

Angelo Trementozzi è l’ex marito di Alessandra Celentano, una storia d’amore che ha sicuramente avuto un peso importante nella vita di entrambi i protagonisti di questa coppia. I due sono stati sposati dal 2007 al 2012 ma non hanno avuto figli. Lui non appartiene al mondo dello spettacolo, ma è noto per essere un commercialista e un docente universitario molto ricercato e apprezzato dai suoi clienti e proprio dall’ambiente della finanza in generale.

Angelo si è laureato all’Università di Roma nel 1977 in Business and Economic. Il suo percorso l’ha portato a essere docente all’Università Europea sempre nella capitale insegnando materie importanti e complicate come Corporate Finance e Economia e Mercati Finanziari. Dal 2008 ha deciso di lavorare nello studio di famiglia come commercialista. È un grande appassionato di sport e sicuramente quello che ama di più è il karate, è anche presidente di un’associazione sportiva che lavora su questo sport. Il grande pubblico però lo conosce soprattutto per questa storia.

Perché Angelo Tremozzi e Alessandra Celentano non hanno avuto figli?

Nonostante la lunga storia Alessandra Celentano e l’ex marito Angelo Trementozzi non hanno avuto figli, ma perché? La donna ha spiegato in una vecchia puntata di Verissimo che ci hanno provato diverse volte ma i figli non sono arrivati e probabilmente ancora oggi si parlerà di questo argomento con la ballerina e insegnante di Amici di Maria De Filippi pronta a tornare nello studio di Silvia Toffanin.

La donna ci ha tenuto però a specificare che non è stato questo il motivo per cui è finita la loro storia d’amore, ma che semplicemente il sentimento era finito ma che ancora oggi i due si sentono e si vogliono molto bene e l’uno c’è per l’altro. Non sappiamo se Angelo abbia a sua volta iniziato una nuova relazione.