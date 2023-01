Angus Cloud era relativamente sconosciuto prima del 2019, ma dal momento in cui l’attore ha iniziato a comparire nel cast di Euphoria, il suo talento non è passato inosservato. È stato Sam Levinson a scommettere su di lui, facendogli ottenere un grande successo. Grazie alla sua bravura, anche i debuttanti possono affermarsi nel mondo dello spettacolo. Il suo ruolo di Fezco nel telefilm gli garantirà una fama duratura. Si è dimostrato infatti che, quando si è dotati di grande talento, non c’è limite alle possibilità di riuscita.

Biografia e carriera

Conor Angus Cloud Hickey, nato il 10 luglio 1998 a Oakland in California, ha origini irlandesi, anche se è di cittadinanza americana. Ha due sorelle gemelle più giovani ed è l’unico figlio maschio. Dopo la scuola superiore, ha frequentato la Oakland School for the Arts, dove anche Zendaya era stata iscritta, ma ha seguito corsi di Production Design e non quelli di recitazione. Prima di ricevere la chiamata da Sam Levinson per interpretare un ruolo ricorrente nella serie HBO più importante della storia, Euphoria, aveva in programma di trasferirsi in Irlanda. Ma come è diventato un attore di successo? È stato notato dal direttore del casting mentre lavorava in un ristorante. Tuttavia, Conor non si aspettava che l’opportunità fosse reale e ha deciso di provarci, concludendo con successo la sua prima esperienza come attore.

La somiglianza con Mac Miller

Da quando Angus Cloud è apparso in Euphoria, molti fan hanno notato una grande somiglianza con Mac Miller, un rapper americano scomparso a 26 anni a causa di un’overdose di Fentanyl. Angus e Mac condividono sia le fattezze fisiche che il modo di esprimersi. Questo ha portato i telespettatori a versare delle lacrime vedendo il personaggio di Fez prendersi cura di Rue e della sua lotta contro le dipendenze. Come noto, Mac Miller era un grande sostenitore della lotta contro la tossicodipendenza e la sua morte è stata un grande shock per la comunità della musica rap statunitense.