Chi è Anna Bonamigo la moglie di Panatta? Vita privata, lavoro, matrimonio

Il suo compagno è uno degli sportivi più noti della storia italiana, ma anche lei vanta una carriera professionale importante e un lungo percorso politico. Andiamo a scoprire chi è Anna Bonamigo, la moglie di Panatta.

Il matrimonio in pandemia

Per amore della professionista, il 72enne campione di tennis si è trasferito in Veneto dove ha aperto una struttura sportiva all’avanguardia. Conosciamo più da vicino la compagna di Adriano Panatta, che spesso vediamo come opinionista in programmi sportivi e come seconda voce delle partite di tennis, compresa la Coppa Davis, trasmesse dalle reti Rai. Anna Bonamigo è nata nel 1956: ha dunque 66enne ed è originaria di Treviso. La Bonamigo è un avvocato civilista molto stimata: è la titolare, infatti, di uno studio di diritto commerciale e societario che vanta collaborazioni prestigiose.

Anna Bonamigo è stata inoltre una militante di Alleanza Nazionale; possiamo parlare di lei dunque come una donna di destra, agli antipodi rispetto ad Adriano Panatta che invece da giovane soprattutto si è sempre professato di sinistra ed è stato peraltro assessore a Roma in giunte di centrosinistra. Quando giocava a tennis, anche per provocare Mario Berardinelli, si presentava spesso agli allenamenti o in ritiro con una copia del quotidiano Il Manifesto. Inoltre Panatta è passato anche alla storia per aver scelto di indossare una polo rossa, in segno di dissenso verso il regime di Pinochet, durante la finale di Coppa Davis del 1976 vinta dall’Italia proprio a Santiago del Cile. Panatta all’epoca era già sposato con la sua fidanzata conosciuta da giovane, Rosaria Luconi, che l’ha accompagnato durante la sua carriera.

Il 10 ottobre 2020, nell’anno più difficile per le nozze a causa della pandemia, Adriano Panatta si è sposato per la seconda volta: ha detto, infatti, sì al Comune di Ca’ Farsetti con rito civile ad Anna Bonamigo. Anche per il momento storico particolare è stata una cerimonia a carattere privato, con pochi invitati. A celebrare il matrimonio è stato Carlo Nordio, attualmente ministro della Giustizia e amico storico dei due. Presente anche il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro.

Dove vive ora con Panatta

Adriano Panatta ed Anna Bonamigo si sono giurati amore eterno dopo 7 anni insieme. I due si sono, infatti, conosciuti nel 2013 durante una vacanza a Capri: galeotta fu dunque l’isola azzurra. Per amore della sua Anna, Adriano si è deciso a lasciare la sua amata Roma per andare ad abitare in Veneto. Panatta ha tre figli avuti dal precedente matrimonio con Rosaria Luconi.

Attualmente l’ex campione, tra i suoi tanti impegni, in Veneto gestisce l’Adriano Panatta Racquet Club, struttura sportiva all’avanguardia in provincia di Rovigo dove ci sono palestra, campi di padel e di tennis. Oltre ad un tennista di fama internazionale, vincitore di Roland Garros e Internazionali d’Italia nello stesso anno, Panatta è anche un personaggio estremamente poliedrico. E’ stato assessore al Comune di Roma, oltre ad essere stato eletto consigliere comunale, ed ha scritto anche un libro con suo grande amico, il compianto comico Paolo Villaggio, intitolato Lei non sa chi eravamo noi.

