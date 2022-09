Chi è Anna Costanza Caracciolo compagna di Bobo Vieri? Figlie, ingrassata, età, matrimonio, origini

Anna Costanza Caracciolo è famosa per essere stata una delle veline di Striscia la notizia. Da qualche anno è inoltre la compagna di Bobo Vieri. Ecco che cosa abbiamo scoperto sul suo conto.

Chi è Anna Costanza Caracciolo? Età, vita privata e origini

Anna Costanza Caracciolo è una showgirl italiana nata il 17 gennaio 1990 a Lentini. Fin da piccola si appassiona al mondo della moda ed è per questo che partecipa a vari concorsi.

Il successo arriva però nel 2008, quando vince il concorso “Veline” in coppia con Federica Nargi. Le due diventano quindi il volto di Striscia la notizia, interpretando questo ruolo per molti anni.

Nel frattempo Costanza ha preso parte a diversi programmi e posato per molte riviste.

Costanza Caracciolo è la moglie di Bobo Vieri, con il quale si è sposata nel 2019. I due sono genitori di Stella, nata nel 2018, e di Isabel, nata nel 2020.

Costanza Caracciolo e la questione del peso

Più volte Costanza Caracciolo è finita al centro delle critiche per il suo peso. Con gli anni e dopo due gravidanze la velina non ha più il fisico di una volta, ma non per questo è meno bella.

Molto spesso però, viene bersagliata dalle critiche, tanto da rivelare di ricevere spesso domande relative al suo peso.

La donna ha ammesso di essere ingrassata dopo aver partorito le sue figlie, ma che si tratta di una condizione che molte donne sperimentano. Così facendo ha messo a tacere dicerie sul suo conto.