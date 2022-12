Anna Favella è una delle attrici che incontriamo nella serie tv Incastrati, prodotta e ideata dal duo comico Ficarra e Picone. Nella commedia, Anna interpreta Ester, ma è anche conosciuta per aver recitato in Un medico in famiglia e nella serie Le tre rose di Eva. Conosciamo meglio questa splendida attrice, per scoprire di più sulla sua vita privata.

Biografia e carriera di Anna Favella

Classe 1983, Anna Favella è cresciuta tra la Sicilia e il Lazio. Fin da giovanissima ha mostrato un grande interesse per il mondo della recitazione al punto da fondare con i compagni di scuola una compagnia teatrale. Una volta ottenuto il diploma, decide di specializzarsi proprio in Filosofia del Linguaggio, per affinare le sue tecniche recitative. Parallelamente segue numerosi corsi di teatro e frequenta diversi laboratori e stage. L’anno in Erasmus le cambierà la vita per sempre poichè debutta proprio durante quel periodo su Rai Uno, nella serie Enrico Mattei – L’uomo che guardava al futuro. Successivamente, tra il suo curriculum vediamo anche un ruolo in Don Matteo 7, dove interpreta Gaia e ne Le tre rose di Eva. Gli anni a venire sono stati ricchi di ingaggi e soprattutto di sperimentazione, tanto che la donna ha sviluppato una grande versatilità nell’interpretare qualsiasi personaggio.

Vita privata

L’attrice ha una grande anima green, poichè passa il suo tempo libero a dedicarsi a cause che riguardano la sostenibilità ambientale. Uno dei suoi interessi è infatti quello di cercare in tutti i modi di ridurre l’impatto ambientale così da fermare il cambiamento climatico. Per questo, utilizza i suoi social al fine di sensibilizzare i fan ad attuare modifiche al loro stile di vita per tutelare al meglio l’ambiente. Oltre a questo, collabora anche con Save The Children e altre ONLUS, che si occupano di educazione per le persone più sfortunate. Non vi resta che seguirla su Instagram!