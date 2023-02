Chi è Anna Oxa, cantante e dea del trasformismo? Età, biografia, vita privata, matrimonio

Durante la settimana del Festival di Sanremo 2023, sui social sono circolate voci su una presunta lite scoppiata tra due cantanti, inizialmente identificate con le lettere A e M, che hanno fatto pensare subito ad Anna Oxa e Madame.

Tuttavia, sia gli uffici stampa delle due cantanti che la Rai hanno smentito questa teoria, affermando che non è successo nulla tra le due artiste. Infine, anche Madame ha confermato la totale inesistenza di queste voci attraverso un tweet e un’intervista televisiva. Ma chi è Anna Oxa? Se vuoi conoscere meglio questa storica cantante, continua a leggere.

Anna Oxa è tornata a Sanremo 12 anni dopo la sua ultima apparizione. La cantante ha partecipato con la canzone “Sali (Canto dell’anima)“, salendo sul palco del suo quindicesimo Festival, un record condiviso con Toto Cutugno, Milva, Peppino di Capri e l’intramontabile Al Bano.

Anna ha vinto due volte Sanremo: nel 1988 con “Ti lascerò” in duetto con Fausto Leali, e nel 1999 con “Senza pietà“. È una delle voci più potenti e intense della musica italiana e ha sempre suscitato discussioni, non solo per il suo talento musicale, ma anche per i suoi look audaci.

Biografia di Anna Oxa

Anna Oxa, nome d’arte di Anna Hoxha, è nata a Bari nel 1961 (61 anni). Da piccola ha sempre nutrito un grande interesse per la musica e si è esibita per anni nei pianobar della sua città, e a 15 anni ha inciso il suo primo singolo. Nel 1978 ha fatto il suo debutto a Sanremo con la canzone “Un’emozione da poco” e si è classificata al secondo posto.

La cantante si è fatta conoscere subito dal pubblico italiano anche per il suo stile non convenzionale e i suoi look fuori dal comune. Anna ha anche alle spalle tre matrimoni: il primo con il musicista Franco Ciani, il secondo con Behgjet Pacolli, imprenditore e politico kosovaro, e il terzo con Marco Sansonetti, una ex guardia del corpo. In tutti e tre i casi ha successivamente ottenuto il divorzio. Ha avuto anche una lunga relazione con Gianni Belleno, il batterista dei New Trolls, dal quale ha avuto entrambi i suoi figli, di nome Francesca e Qazim.

Carriera e la causa con la Rai

Nel 2013, Anna Oxa ha sostenuto che Fabio Fazio l’avesse selezionata per il Festival di Sanremo, ma che poi fosse stata esclusa a causa di un litigio politico. Ha inoltre invitato all’astensione alle successive elezioni politiche. Anche nel 2021, Anna Oxa ha sostenuto di essere stata scelta per il Festival di Sanremo e poi sostituita con Orietta Berti a causa di “preferenze”.

Attualmente, Anna Oxa è in una causa legale con Rai e la società di produzione televisiva Ballandi. I suoi contrasti con Rai erano iniziati nel 2006 con la sua partecipazione al Festival di Sanremo e sono continuati nel tempo, incluso il programma “Ballando con le stelle” durante il quale ha avuto un infortunio. La questione è stata menzionata anche durante la prima conferenza stampa del Festival di Sanremo 2023, con il direttore di Rai Uno Stefano Coletta che ha assicurato che la questione legale non influirà sulla gara: “È un processo in corso che sta seguendo il suo corso. Oxa è un’artista chiamata a interpretare il suo brano“.