Chi è Antonella Luizzi, moglie di Lino Guanciale? Professione, figli, età

Antonella Luizzi è la donna che ha rubato il cuore del bravissimo e affascinante attore italiano Lino Gianciale. Cosa sappiamo di lei?

Antonella Luizzi, figli ed età

Nel 2018 Antonella Luizzi conosce l’attuale marito Lino Guanciale e intraprende una relazione con lui. Durante l’estate del 2020 si sposano con una cerimonia super intima e in gran segreto, lontani dai paparazzi. Nel 2021 nasce il loro primogenito Pietro.

Classe 1986, la Luizzi è originaria di Noci, in Puglia, ma precisamente non ci sono informazioni circa la sua precisa data di nascita. Il padre è un ex senatore del Popolo della Libertà ed è stato primo cittadino di Noci per due volte.

Che lavoro fa la moglie di Lino Guanciale?

Le poche informazioni sul suo conto sono la prova lampante che non appartiene al mondo della televisione. Attualmente insegna infatti presso l’università Bocconi di Milano, luogo dove ha conosciuto suo marito Lino qualche anno fa. Ha lavorato anche all’estero, precisamente ad Honk Kong. Ma dal suo rientro ormai vive e lavora a Milano, dove ancora oggi è impegnata. Per il resto, non si hanno notizie certe sul suo conto. Volendo è possibile sbirciare il suo profilo Instagram che ad oggi conta poco più di 15 mila seguaci.