Chi è Antonello Pisu, padre di Nicola Pisu? Droga, età, vita privata

Di Antonello Pisu, padre di Nicola Pisu si sa davvero molto poco. Le Notizie stanno venendo fuori grazie alla partecipazione del 32enne al GF Vip. Ecco cosa si sa di lui.

Antonello Pisu vita privata ed età

Non sappiamo quanti anni abbia Antonello Pisu. La sua è una vita lontano dai riflettori. Sappiamo che fa l’imprenditore e vive in Trentino. Non ha un bel rapporto col figlio Nicola così come non ha un bel rapporto con l’ex moglie Patrizia Mirigliani. Nella vita di suo figlio è quasi inesistente la sua presenza. Pare si dedichi molto alla nuova famiglia che ha.

La droga e il difficile rapporto tra Nicola e il padre Antonello

È Nicola ad avere sin da ragazzino problemi con la droga, non suo padre. Tuttavia pare che la tossicodipendenza di Pisu non abbia mai coinvolto più di tanto il padre, che non gli è mai stato vicino. A spiegare ciò è stata anche Patrizia Mirigliani in numerose interviste, dove si è detta sola a combattere la guerra per la salvezza di Nicola. Chissà se nei prossimi giorni, Pisu si sentirà di dire davanti le telecamere del Grande Fratello qualcosa di più sulmpadre Antonello. Di sicuro non accetta molto la nuova famiglia che ha a Trento.