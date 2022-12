Antonia Gentry è un’attrice americana diventata famosa in tutto il mondo come protagonista della serie tv Ginny & Georgia prodotta da Netflix. A 25 anni, Antonia conta su 1,7 milioni di followers su Instagram. La serie tv di cui è la protagonista ha riscosso un enorme successo, arrivando a contare più di 52 milioni di spettatori ed entrando per settimane nella Top10 delle proposte della piattaforma. Grazie al successo ottenuto con Ginny & Georgia, Antonia si è guadagnata una grande popolarità e riconoscimenti come una delle migliori interpreti della sua generazione.

Biografia e carriera

Antonia Gentry, è una giovane attrice nata ad Atlanta il 30 settembre 1997 da padre americano e madre giamaicana. Dopo essersi trasferita in Georgia, ha frequentato la Davidson Fine Arts, una scuola specializzata in belle arti e spettacolo. Successivamente, ha studiato alla Emory University, una delle più prestigiose università private americane. Durante l’ultimo anno di università, ha ricevuto la splendida notizia dell’ingaggio per il ruolo di Ginny nella serie Netflix. La sua carriera come attrice si è quindi conclusa con successo prima ancora di laurearsi.

Antonia sembra aver ereditato la sua grande creatività proprio dalla madre, che ha scritto un’opera teatrale proprio per lei. A soli 17 anni ha debuttato in un cortometraggio intitolato “PSA Dont Text and Drive Pay Attention“. Nel 2018 ha ottenuto un piccolo ruolo nel film di Netflix “Dolci scelte” e un anno dopo è tornata a lavorare con la piattaforma streaming e ha recitato in un episodio dello show “Dion“. Ma la sua notorietà è arrivata grazie al ruolo da protagonista della serie “Ginny & Georgia“, dove interpreta un’adolescente che vive insieme alla madre e al fratellino Austin. Recentemente Antonia ha anche recitato in un altro film di Netflix intitolato “Moxie“.

Vita privata di Antonia Gentry

Antonia è un’attrice che mantiene la sua vita privata riservata, ma fino al 2021 era in una relazione con Ezra Pounds, produttore e compositore. La coppia ha celebrato il loro settimo San Valentino insieme, con Antonia che ha pubblicato una foto di loro due sul suo profilo Instagram con la caption “ti amo di tanto in tanto“. È possibile che la coppia si sia separata, ma non ci sono notizie affidabili sulla situazione attuale.