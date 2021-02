Chi è Antonino Spinalbese? Tutto sul fidanzato di Belen Rodriguez: età, vita privata, lavoro, curiosità

Antonino Spinalbese, classe 1995, è un giovane hairstylist milanese di venticinque anni. Antonino non fa parte del mondo dello spettacolo ma ultimante è tra i nomi più cliccati nel web: il motivo? Da fine agosto fa coppia fissa con la showgirl Belen Rodriguez. Cerchiamo di sapere qualcosa di più sul ragazzo che ha fatto riscoprire l’amore alla bella venezuelana e che (sembra) diventeranno a breve anche genitori.

Chi è Antonino Spinalbese, fidanzato di Belen Rodriguez

Una carriera come hairstylist all’interno di uno dei saloni più in voga di Milano, Aldo Coppola di via Garibaldi. Una passione, la sua, coltivata sin da piccolo, anche se da qualche mese ha però deciso di prendersi un periodo di pausa. Ora, infatti, si dedica alla sua carriera di modello e influencer all’interno dell’Agenzia di Management, fondata proprio da Belen. Un amore, dunque, sia privato che professionale quello che lega la giovane coppia.

Vita privata di Antonino Spinalbese

Prima dell’autunno 2020, periodo in cui risale la sua conoscenza con la showgirl, non si sa molto della sua vita privata. Tutto è iniziato da quel week end quando i due in viaggio in camper hanno deciso di ufficializzare, ovviamente tramite social, la loro relazione.

Curiosità

Antonino ama molto leggere e fare escursioni in barca. Tra i suoi contatti social si notano molti personaggi del mondo dello spettacolo, ovviamente non è dato sapere se queste amicizie risalgano al periodo precedente all’incontro della sua fidanzata. Il giovane attualmente vive nel capoluogo lombardo, ha una sorella di nome Lucia con la quale ha un ottimo rapporto. Antonino Spinalbese adora anche l’arte e la fotografia, ogni occasione è buona per immortalare un ricordo. Ama molto i tatuaggi, tra quelli più visibili sul suo corpo c’è la scritta “unbroken” sul braccio destro. Inoltre, si vocifera, sempre tramite social, che qualche anno fa si sia fatto tatuare il nome della sua ex fidanzata. Come la prenderà Belen? Chi volesse seguirlo su instragram, il suo profilo ufficiale è @antonspin