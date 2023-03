Chi è Antonio Conte? Tottenham, esonero, Roma

Da molti considerato uno dei più grandi allenatori del mondo è stato anche calciatore dall’ottimo rendimento. I tifosi della Juventus erano innamorati di lui e divenne il capitano della Vecchia Signora con un coro tutto suo “cuore, grinta e umiltà Antonio Conte idolo degli ultrà”. Nel tempo le cose sono cambiate, il tempo è passato e il numero 8 bianconero è diventato allenatore.

In queste ore si parla moltissimo di lui visto che la sua storia d’amore col Tottenham è terminata appena un anno dopo il suo inizio. Christian Stellini, suo storico assistente, guiderà gli Spurs fino alla fine della stagione sperando di chiuderla nel migliore dei modi. Intanto Antonio troverà un attimo di pace per poi ripartire con ogni probabilità il prossimo anno da una panchina diversa.

Antonio Conte e il Tottenham, amore finito troppo presto

La storia d’amore tra Antonio Conte e il Tottenham è finita troppo presto. Il 2 novembre del 2021 era stato chiamato dalla squadra inglese per sostituire l’esonerato Nuno Espirito Santo. Aveva così guidato la squadra a una clamorosa rimonta per farla qualificare alla Champions League. Quest’anno però le cose sono andate in maniera diversa e il tecnico non è riuscito a imporsi. Nonostante l’arrivo di diversi giocatori da lui richiesti i problemi sono iniziati a circolare tra i giornali col clima che si è fatto sempre più teso.

Fino a quando ieri è arrivata la risoluzione consensuale tra il tecnico e la squadra inglese che di comune accordo hanno deciso di separare le loro squadre. La goccia che ha fatto traboccare il vaso, di una situazione che sembrava già piuttosto incrinata, è stata l’eliminazione dalla Champions League contro il Milan. Non per l’uscita vera e propria dalla coppa, ma perché il modo remissivo in cui questa è avvenuta. Alla fine, poi, chiudere è stata probabilmente la scelta giusta per tutti che ha permesso di trovare un nuovo equilibrio da ambo le parti.

Antonio Conte e la Roma

E ora Antonio Conte che farà? Sono diverse le voci che si rincorrono sul suo futuro, ultima delle quali quella del possibile approdo alla Roma qualora il clima dovesse eccessivamente scaldarsi con Josè Mourinho e portare alla rottura. Lo Special One però sta facendo un ottimo lavoro, tanto che ha vinto il primo storico trofeo giallorosso in Europa con il successo, nella scorsa stagione, nella Conference League.

Quello che appare evidente è che il mister pugliese voglia tornare in Italia e c’è chi è convinto che lo farà proprio alla Juventus per prendere il posto di Max Allegri. Quest’ultimo non è particolarmente amato dai tifosi della Vecchia Signora e potrebbe di fatto diventare questa la sua ultima stagione in bianconero. Con Antonio Conte che ha diversi conti in sospeso con una squadra che ha allenato per tre anni e a cui ha fatto vincere tre Scudetti di fila, il primo dei quali riportava il titolo a Torino ben sei anni dopo l’ultima volta con in mezzo Calciopoli, la B, le annate di Claudio Ranieri e due settimi posti consecutivi.