Chi è Antonio Tajani? Età, Figli, Moglie, Origini, Parlamento Europeo

Nel febbraio 2019, Tajani ha tenuto un discorso alla Commemorazione nazionale degli esuli e delle Foibe a Basovizza (Trieste) che ha suscitato indignazione in Slovenia e Croazia, in particolare la dichiarazione “Viva Trieste, viva l’Istria italiana, viva la Dalmazia italiana”.

Dopo che numerosi alti rappresentanti dei due paesi hanno condannato fermamente il discorso per le sue connotazioni revisioniste e irredentiste, Tajani ha dichiarato che le sue parole erano intese come “un messaggio di pace” e sono state male interpretate.

Il partito socialdemocratico sloveno ha lanciato una petizione per chiedere le dimissioni immediate di Tajani da presidente del Parlamento europeo, che è stata firmata tra gli altri da diversi ex presidenti di Slovenia e Croazia.