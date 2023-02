Ariete è una giovane cantante di 21 anni di Anzio attualmente in gara al Festival di Sanremo. Si definisce bisessuale e canterà una canzone dedicata alla sua ex ragazza sul palco. Conosciamo insieme Arianna Del Giacco.

Ariete, il cui vero nome è Arianna Del Giaccio, è una giovane cantautrice e compositrice italiana di 21 anni, nata nel 2002. Proviene da Anzio e ha già partecipato a X Factor nel 2019 all’età di soli 17 anni. Nell’estate 2021 ha pubblicato la canzone “L’Ultima Notte” che è stata scelta per la pubblicità di un noto gelato. Parteciperà al Festival di Sanremo 2023 con la sua canzone “Mare di guai“, una ballata che racconta la fine della sua relazione con la sua ex fidanzata.

Biografia e carriera di Ariete

Ariete, nata ad Anzio il 27 marzo 2002, ha sviluppato una passione per la musica sin dall’età di 8 anni, quando ha iniziato a suonare la chitarra e il pianoforte. Presto ha cominciato a comporre i suoi primi brani. Si identifica come bisessuale e nella sua musica racconta il suo amore per le ragazze. Il nome “Ariete” proviene dal suo segno zodiacale, che rispecchia totalmente la sua determinazione e forte personalità.

La giovanissima Ariete ha preso parte a X Factor nel 2019 all’età di soli 17 anni, selezionata da Sfera Ebbasta per la categoria Under Donna. Ha cantato “Irene” dei Pinguini Tattici Nucleari durante i Bootcamp, ma è stata poi scelta un’altra cantante per gli Home Visit e i Live Show. Nel 2020 ha pubblicato il suo primo singolo “Quel Bar” e l’EP di debutto “Spazio” con Bomba Dischi, con brani come “Amianto” e “Pillole” che sono diventati dischi d’oro. Ha pubblicato altri successi come “Tatuaggi” (in collaborazione con gli Psicologi, disco di platino) e l’EP “18 anni“, il cui brano “Mille Guerre” ha vinto il disco d’oro.

Nel 2021 è stato il successo di “L’ultima notte“, che è diventata una canzone estiva. È presente anche nella seconda stagione di “Summertime“, la serie TV Netflix molto popolare soprattutto tra i giovani. Ariete ha firmato un contratto con la casa discografica Bomba Dischi.

Vita privata e l’amore con Jenny De Nucci

A causa di numerosi impegni, Ariete è costretta a interrompere temporaneamente gli studi, ma in seguito riesce a diplomarsi frequentando una scuola privata. La sua carriera ha subito una svolta nel 2019, quando ha partecipato a X Factor, ma non è riuscita a superare i Bootcamp. Tuttavia, il vero lancio è arrivato dopo aver incontrato Bomba Dischi, che l’ha aiutata a emergere nel panorama musicale italiano. Nel 2020 ha pubblicato due EP, “Spazio” e “18 anni”, ma il vero successo è arrivato nel 2021 con il singolo “L’Ultima Notte”.

Ariete ha portato a Sanremo 2023 una canzone esplicitamente dedicata alla sua ex fidanzata Jenny De Nucci. La cantautrice ha sempre voluto rappresentare se stessa nella sua musica e nei suoi testi. Ha dichiarato che non ha intenzione di presentare alcun messaggio sociale sul palco dell’Ariston, ma solo di raccontare la storia e la fine del suo ultimo amore.