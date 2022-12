Chi è Arnoldo Mondadori? Carriera, figli, moglie, docufiction

Emblema per il mondo dell’editoria, Arnoldo Mondadori è una personalità che andrebbe sempre ricordata con molto orgoglio. In occasione del docufilm presentato al pubblico di RAI 1 mercoledì 21 dicembre, scopriamo insieme qualcosa di più sul suo conto, sulla carriera, su moglie e figli.

Arnoldo Mondadori, età e moglie

Classe 1889, Arnoldo Mondadori è originario di Poggio Rusco. Muore a Milano all’età di 82 anni, nel 1971, circondato dall’amore della moglie e dei suoi figli. La sua compagna di una vita intera è stata Andreina Monicelli. I due si erano sposati nel 1913. Ricordiamo che Andreina era una delle sorelle del regista Mario e di Tommaso Monicelli. Dal loro amore sono nati ben quattro figli, che analizziamo di seguito più nel dettaglio.

Arnoldo e i figli

Mondadori era diventato con sua moglie Andreina, genitore di ben quattro figli: Alberto (nato nel 1914 e venuto a mancare nel 1976), Giorgio (nato nel 1917 e deceduto nel 2009), Laura, detta Mimma (nata nel 1924 morta nel 1991) e Cristina, detta Pucci (nata nel 1934 e deceduta nel 2015). Mimma ha sposato Giorgio Forneron ed insieme sono diventati genitori di Leonardo Mondadori Forneron. I figli di Mondadori hanno avuto la strada spianata nel mondo del lavoro. Il primogenito ad esempio entra nell’azienda di famiglia a 13 anni, e se ne distacca in età adulta per fondare una società di produzione chiamata Montedoro Film.

Il secondo figlio ha avuto la presidenza della casa editrice per otto anni dal 1968 al 1976. Dopodiché ha deciso di entrare nel mondo del calcio divenendo presidente dell’Associazione Calcio Verona, che con il suo aiuto entra in serie A. La terza figlia, Mimma, lavorava in una galleria grafica a Milano ed è rimasta lì fino alla morte del padre, per poi dopo accedere all’azienda di famiglia.

La carriera

Arnoldo inizia a lavorare all’età di 17 anni. In quel tempo si impiega in un’azienda tipografica, un ambiente che gli dà molta soddisfazione che desta il suo interesse, tanto che decide di intraprendere la strada dell’editoria. E così appena maggiorenne, con i suoi risparmi riesce a rilevare una piccola impresa, quella che poi trasformerà nella sua azienda di famiglia. Nel 1912 dà vita all’azienda La Scolastica, con la quale porta in commercio libri per la scuola e libri di lettura per l’infanzia. Nel 1921, sempre con le sue forze riesce ad acquisire i diritti dell’Enciclopedia dei ragazzi che rinnova poi dopo 14 anni rieditandola (precisamente nel 1935). Superato il dopoguerra, tra difficoltà economica e delicatezza sulla questione censure, agli inizi del 1960, sfonda con le pubblicazioni di importanti opere letterarie.

La docufiction

Dal momento che Arnoldo Mondadori è uno di quei personaggi che hanno scritto la storia del nostro paese, in questo caso nel mondo dell’editoria, gli hanno dedicato una docufiction andata in onda su rai 1 mercoledì 21 dicembre. Il titolo è “Arnoldo Mondadori – I libri per cambiare il mondo” ed ha per protagonista Michele Placido, che ha prestato il volto al grande editore.

Nella docufiction si racconta come Mondadori ha saputo creare da zero un impero, in un periodo tra l’altro non tanto propizio. Viene molto enfatizzata la sua umile origine, nonché la sua capacità di affermarsi in un settore culturale come quello editoriale pur avendo dovuto lasciare la scuola alle di 10 anni.