Grazie alla serie Elite, anche Arón Piper come gli altri attori del cast ha ottenuto una fama mondiale. Conosciuto per la sua interpretazione di Ander nel teen drama, il ragazzo ha saputo mettersi in mostra nel mondo delle serie tv, anche se non tutti sanno che vanta un curriculum invidiabile. Proviamo a conoscere meglio questo giovane attore.

Quando è nato e la sua formazione

Arón Piper è nato nel 1997 a Berlino. A soli 5 anni si sposta con la famiglia in Spagna, a Barcellona. Ancora piccolissimo affronta un altro trasferimento, poiché i genitori si stabiliscono per lavoro nelle Asturie. Arón Piper debutta sul set nel 2011, dove ricopre un ruolo minore in Maktub, un originale lungometraggio. Nel 2013 ottiene il suo primo ruolo importante, quando a soli 16 anni viene scelto nel cast di 15 anni in un giorno, film della regista Gracia Querejeta. Per via del suo talento nella recitazione, vince il Premio Goya mentre la pellicola viene candidata agli Oscar.

Successivamente, Arón Piper viene scritturato in alcune serie tv come Centro médico, La Corona partida e infine Elite, la famosissima serie in cui interpreta Ander Munoz, allievo del liceo Las Encines, dove la preside è proprio sua madre. Insieme agli altri ragazzi dovrà fronteggiare i primi drammi adolescenziali e scoprirà la sua sessualità con un altro studente, Omar.

Social network e fidanzata

Come molti dei suoi colleghi, Arón Piper ha aperto nel 2014 un profilo Facebook, dove pubblica tutte le novità sui film nei quali viene ingaggiato. Possiamo vedere foto di lui insieme ad amici e ai membri del cast di Elite, anche se non ci sono indizi di una presunta fidanzata per il bell’attore Arón Piper, che ha in poco tempo conquistato i cuori di tutte le fan della serie. Riguardo alla sua vita privata, infatti, i dettagli sono molto pochi, poiché custodisce gelosamente la sua privacy.