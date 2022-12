Ashley Johnson è un’attrice americana nota per aver recitato nella serie televisiva Genitori in blue jeans e anche per aver doppiato personaggi in serie come i Teen Titans e Ben 10 Forza Aliena. Grazie alla sua eccezionale versatilità, Johnson è riuscita a conquistare un vasto numero di fan sin dall’età di sei anni. Conosciamola meglio.

Biografia

Ashley Johnson ha iniziato la sua carriera da giovanissima, all’età di 10 anni, quando è stata scritta per interpretare il ruolo di Chrissy Seaver in Genitori in blue jeans (1990). Dopo di allora, Johnson ha recitato in vari spettacoli televisivi come Ricreazione (1997-2003), Teen Titans (2003-2006) e Ben 10 Forza Aliena (2008-10). Nel 2011, Johnson ha recitato nel film The Help e nel 2012 in The Avengers. Ha anche avuto parti ricorrenti nella serie televisiva The Killing (2011-14) ed è stata protagonista della serie nominata agli Emmy Blindspot.

Il ruolo di Ellie

È stato straordinario come Ashley sia riuscita a bilanciare l’innocenza di una bambina, che gioca e racconta barzellette, con la fredda realtà in cui tutti cercano di ucciderla. Il suo talento e l’eccezionale realismo del gioco hanno reso la sua interpretazione di Ellie complessa, emozionante e soprattutto indimenticabile. La sua bravura nell’immedesimarsi nel personaggio ha reso Ellie uno dei personaggi più amati dai giocatori. Nonostante il carattere complesso del personaggio, Ashley ha saputo cogliere l’essenza di Ellie, sottolineando la sua forza e resilienza.

Vita privata di Ashley Johnson

Ashley è una nota attrice che ha avuto una relazione a lungo termine con Brian Wayne Foster, un cantante, scrittore e poeta americano di talento. Nato e cresciuto nel sud della California, Foster ha iniziato a scrivere poesie a soli dodici anni ed ha il suo primo libro nel 2012, che è diventato un grande successo. Anche se Ashley ha avuto molte esperienze d’amore, non è mai arrivata fino all’altare.