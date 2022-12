La terza stagione di Emily in Paris sta arrivando e con lei tutto il cast di una delle serie più amate di sempre. Ashley Park è una delle attrici che hanno conquistato il pubblico della piattaforma insieme alla simpaticissima Lily Collins, protagonista della commedia. La storia narra di numerose vicende e avventure lavorative di Emily, appena arrivata a Parigi dall’America. La ragazza conosce anche diverse persone tra cui Mindy, interpretata dalla bravissima Ashley Park. Ecco la sua biografia e i suoi social network per conoscere meglio questa attrice.

Biografia e carriera di Ashley Park

Ashley Park nasce in California nel 1991, nella località di Glendale. Si trasferisce con la famiglia ad Ann Arbor quando era ancora molto piccola e proprio qui, inizia a studiare teatro a soli 3 anni, presso la Oceanside Dance Academy. A cinque anni inizia poi a prendere lezioni di pianoforte: la musica è un’altra delle sue grandi passioni. Viene apprezzata da molti insegnanti per le sue doti nella recitazione, nel canto e nel ballo. Il suo impegno è stato infatti molto proficuo, tanto che da ragazza approda a Broadway per lavorare in numerosi spettacoli. Anche in televisione è diventata in poco tempo una star ed è infatti comparsa in Saturday Night Live e in una serie americana, intitolata “Storie di Città“.

Vita privata

Uno dei periodi più complicati della sua vita sono stati i suoi quindici anni in cui è stata costretta in ospedale per circa nove mesi a causa della leucemia. Durante diverse interviste ha raccontato di aver fatto teatro anche per il bisogno di stare con le persone, cosa che l’ambiente ospedaliero le aveva sottratto per troppo tempo.

Grazie alla sua grande sensibilità, ancora oggi l’attrice è attiva socialmente, dedicandosi ad aiutare enti benefici. Ashley organizza attività artistiche per i meno fortunati tramite un’associazione, la Michigan Performance, Outreach Workshop.