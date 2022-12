Chi è Aurelia Canestrelli? Circo, figli, carriera, morte, matrimonio

Per i cultori del mondo circense, un paio di mesi fa è venuta a mancare una vera e propria artista, ovvero Aurelia Canestrelli. Cerchiamo di scoprire qualcosa di più sul suo conto, sulla sua carriera e sugli ultimi anni della sua vita.

Aurelia Canestrelli, data di morte e figli

Classe 1936, Aurelia Canestrelli è passata a miglior vita, nella sua città natale di Sarasota, lo scorso 5 ottobre 2022. La sua vita, fatta di brillanti soddisfazioni, era stata messa in bilico qualche anno fa da una malattia. Da qui la scelta di andare a vivere a casa di suo figlio, Michelangelo Nock. Ad accudirla lì, oltre il figlio, la moglie di lui Carolina e i loro due figli, Angelina e Cyrus.

L’amore per il circo e le radici italiane

Se merita una menzione d’onore, Aurelia Canestrelli, sposata in Nock, è perché ha avuto una vita professionale eccelsa nel mondo del circo e perché ha radici italiane. I suoi genitori erano Elena Lentini e Giuseppe (Pepo) Canestrelli. Aurelia sviluappa queste abilità circensi e l’amore per questo lavoro da sua nonna Olga Canestrelli. Nasce come acrobata, e diventa poi artista di equilibrio su filo, trapezista e professuonista in spettacoli a cavallo senza sella.

Arriva in America nemmeno ventenne, dopo aver sviluppato già esperienza nel circo familiare Canestrelli Equestrian. Oltreoceano debutta come artista circense con i Ringling Brothers e Barnum & Bailey Combined Shows, insieme ai suoi zii, Pietro e Oreste. Si è esibita nel circo in seguito anche al matrimonio con Eugene, per ben 45 anni.

Il matrimonio

Aurelia Nock ha sposato uno dei circensi più bravi e importanti della compagnia Ringling Brothers. Si tratta di Eugene S. Nock, un temerario svizzero specializzato in acrobazie da palo. I due si sposano nel 1957, ed insieme al fratello di lui, Charles Nock, alla cognata Dorothy Nock, ad Elisabeth Nock Bauer e a Joseph Bauer, raggiungono l’apice del successo. Il marito di Aurelia con cui è rimasta per ben 42 anni, muore prematuramente all’età di 65 anni nel 1999. Dal loro amore nascono ben quattro figli, Eugene junior, Michelangelo, John e Bello, tutti sposati e a loro volta con figli e nipoti.

L’eclettismo di Aurelia

Aurelia cresce in un periodo non semplice, a cavallo della seconda guerra mondiale. Ancora bambinetta, durante la sua infanzia in Italia spesso era costretta con altri circensi a nascondersi per scappare ad agguati di militari e a bombardamenti. Questo non le impedisce di sviluppare la sua carriera e la sua cultura: sapeva parlare in ben sette lingue, e si allena costantemente per diventare una rinomata artista da circo. Ovviamente riuscendoci.

Dopo aver deciso finalmente di andare in pensione, ha preferito rimanere a modo suo nel mondo del circo continuando a coltivare il suo amore. E infatti era presidentessa di due associazioni, la Showfolks of Sarasota e la Circus Fans Association of America (CFA). È stata altresì membro del consiglio esecutivo del Circus Ring of Fame di Sarasota e ha militato nel comitato per il John and Mable Ringling Circus Celebrity, una specie di celebrazione annuale pensata proprio per premiare i circhi.