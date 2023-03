Chi è Aurora Tropea del trono over di Uomini e donne? Età, denuncia, tumore, lite con Gianni

E’ tornata la regina del trono over di Uomini e Donne: dopo due anni di assenza, Aurora Tropea è pronta a far parlare di sé ancora una volta.

Il suo carattere deciso e la sua compostezza hanno conquistato il cuore dei telespettatori fin dalla sua prima apparizione nel programma di Canale 5. Purtroppo, un brutto episodio l’ha costretta a lasciare il trono nel 2019, ma ora è tornata più forte che mai, dopo aver superato i suoi problemi con pazienza e una buona dose di determinazione. Il suo ritorno ha scatenato nuovamente vecchie rivalità, come quella con Armando, ma Aurora è pronta a dimostrare di essere la più forte.

Le accuse di Gianni Sperti

Non è finita qui: la sua presenza in trasmissione ha fatto emergere accuse da parte di Gianni, che sostiene che Aurora abbia parlato male del programma durante la sua assenza.

Ma chi è veramente Aurora Tropea? Nata in Toscana nel 1970, la donna ha ora 52 anni e vive a Roma da qualche anno. Nonostante la sua lunga permanenza nel programma, ancora molti misteri avvolgono la sua vita privata. Non c’è dubbio però che Aurora sia una donna forte, coraggiosa e bellissima, pronta a conquistare nuovamente il cuore dei telespettatori di Uomini e Donne.

Tutti contro Aurora Tropea

Scoppia la polemica tra Aurora, la tanto attesa protagonista del trono over di Uomini e Donne, e gli opinionisti del programma! Gianni Sperti accusa la dama di aver parlato male del programma e di essere incoerente, ma Aurora non si lascia intimidire e risponde con fermezza alle accuse. Ha spiegato che in passato ha solo espresso la sua opinione su alcune persone che l’hanno fatta soffrire, ma non ha mai parlato male del programma.

La discussione in studio si infiamma, con anche Tina Cipollari che si schiera contro Aurora. Ma la nostra protagonista non si scompone, e dimostra di avere le idee chiare. Nonostante le difficoltà incontrate in passato, Aurora è tornata a Uomini e Donne con la voglia di lasciarsi alle spalle le vecchie ruggini e di vivere una nuova esperienza, con sincerità e trasparenza.

Anche le vecchie ruggini tra Aurora Tropea e Armando Incarnato sembrano essere più vive che mai. Il cavaliere campano non ha preso bene il ritorno della dama e non perde occasione per attaccarla. Secondo Armando, Aurora avrebbe parlato male del programma, sostenendo che chi partecipa prende un cachet e che questo significa che il programma è falsato. La tensione sale e la discussione si infiamma, ma Aurora non si fa intimidire e si difende con fermezza.

“Non ho mai parlato male del programma, ho solo espresso la mia opinione su alcune persone che mi hanno fatto soffrire, come te che sei aggressivo. Sono tornata qui per rimettermi in gioco e per vivere una nuova esperienza“

La malattia

Aurora ha rivelato di aver avuto un’esperienza molto difficile: in una recente intervista ha confessato di aver scoperto di avere un tumore quasi per caso. La vita le ha riservato diversi colpi duri, tra cui la perdita di una zia molto cara e un incidente quasi mortale della madre, ma Aurora non si è mai data per vinta. Ha deciso di farsi controllare e grazie a questo ha scoperto di avere un tumore maligno che si era già ramificato.

Grazie alla sua tempestiva diagnosi e alla sua forza d’animo, Aurora ha sconfitto la malattia e ha potuto continuare a vivere la sua vita al meglio. E non solo: ha anche deciso di parlare pubblicamente della sua esperienza, incoraggiando tutti a farsi controllare regolarmente. Ha raccomandato di fare una mappatura dei nei, un esame semplice ma fondamentale per la prevenzione del cancro della pelle, che ha permesso di individuare il tumore che l’avrebbe potuta portare a perdere la gamba se non fosse stato rimosso in tempo.