Chi è Awed? Vita privata, biografia, carriere, Isola dei Famosi

Simone Paciello, per tutti Awed, è un noto youtuber di Napoli. Ha 24 anni e attualmente è uno dei concorrenti de L’Isola dei Famosi. Awed ha iniziato la sua carriera social da giovanissimo, caricando il suo primo video sul canale YouTube all’età di 16 anni. Da quel momento la sua pagina è cresciuta esponenzialmente fino a fargli conquistare l’odierna notorietà.

Chi è Awed?

Nome: Simone

Cognome: Paciello

Nome d’arte: Awed

Data di nascita: 12 luglio 1996

Luogo di Nascita: Napoli

Segno Zodiacale: Cancro

Età: 24 anni

Biografia

Simone Paciello, nome d’arte Awed, è nato a Napoli, il 12 luglio del 1996. Inizia la sua carriera all’età di 16 anni quando comincia a pubblicare video ironici e divertenti sul proprio canale YouTube, scoprendo di essere seguito da moltissimi giovani. Ora, Awed, è uno dei concorrenti de L’Isola dei Famosi.

Vita Privata

Nonostante la sua carriera social, sulla sua vita privata non sappiamo molto. Attualmente, Awed risulta essere single. Molte le frequentazioni che gli sono state attribuite, tra cui il flirt con Giulia De Lellis, mai confermato. Sappiamo che in passato è stata fidanzato per molti anni con l’attrice Ludovica Bizzaglia, ma ora la loro relazione sempre terminata per sempre.

Carriera

Youtuber, attore, scrittore e conduttore. Il suo esordio risale all’età di 16 anni con l’apertura del suo primo canale YouTube. Non avrebbe sicuramente mai immaginato che avrebbe segnato l’inizio della sua lunga carriera. I video, inizialmente pubblicati per divertimento, consistevano in delle parodie simpatiche riferite ad alcuni programmi televisivi. Ma, con il passare del tempo, il pubblico ha iniziato ad amarlo e a seguirlo sempre di più, fino a diventare uno degli youtuber più seguiti, con oltre 1,94 Mln di iscritti. Nel 2016, approda nel mondo del cinema, notato da Massimo Boldi, che lo vuole tra i protagonisti del suo cinepanettone, Natale al Sud. Nello stesso anno pubblica il suo primo libro, Penso ma non penso. Tra il 2020 e il 2021 Awed, ricopre le vesti di conduttore insieme ad Annie Mazzola, per il GFVIP Party, in onda su Mediaset Play. E, infine, da circa un mese è uno dei concorrenti ufficiali L’Isola dei Famosi, in onda su Canale 5.

Dove seguire Awed

Per seguire Awed, potete collegarvi, oltre che sul suo canale YouTube, anche sul suo profilo ufficiale instagram @awed_ insieme ai suoi 1,7 mil di follower.