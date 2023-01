Barbie Ferreira è un’attrice ed attivista della body positivity che ha raggiunto una fama internazionale grazie al suo ruolo in Euphoria, una serie tv della HBO che racconta l’adolescenza in modo crudo e senza peli sulla lingua. Oltre ad essere una star nella serie del momento, l’attrice ha una carriera notevole alle spalle: si impegna da sempre per cancellare le etichette legate alla bellezza e per combattere il body shaming, incoraggiando le persone a sentirsi belle in molti modi. Dall’impegno e la forza che mette nei suoi discorsi, è diventata un’icona per molti e siamo certi che diventerà un punto di riferimento anche qui in Italia.

Barbie e la body positivity

Barbara, conosciuta anche come Barbie, è una modella che si è fatta notare non solo per il suo aspetto biondo, alto e snello, simile a quello dell’iconica bambola. Ma anche grazie ai suoi look mozzafiato che porta sia in passerella sia sul suo profilo Instagram e Tumblr. Barbara lavora da anni con Asos, Adidas e Forever 21, ed è diventata un modello di consapevolezza del sé, delle proprie forme e delle particolarità. Si impegna costantemente a promuovere un’immagine positiva di sé stessa e di altre persone che la circondano.

L’incredibile successo su Instagram

Barbie cattura l’attenzione dei suoi fan quando sconvolge gli stereotipi e ci fa letteralmente impazzire, come quando si è travestita da Biancaneve e ha condiviso lo scatto sul suo profilo Instagram. Il suo profilo Instagram è un ottimo posto per scoprire i suoi gusti in moda e beauty.

Ad esempio, alle MTV Awards 2019 ha scelto un abito di latex celeste in stile Polly Pocket, suscitando l’entusiasmo dei fan. Il look di Barbie Ferreira è un inno alla self-confidence e all’amore per se stessi, che ci incoraggia a sperimentare con la moda e la bellezza. Lei ama osare, come dimostrano anche le sue acconciature stravaganti e audaci, che abbracciano stili diversi come dreadlocks, capelli biondi naturali o short bob.