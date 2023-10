Chi è Beatrice Bernardin l’ex moglie di Sergio Muniz: età, figli, lavoro, fisico

La moglie di Sergio Muniz si chiama Beatrice Bernardin, la coppia si è sposata nel 2009 ma si è poi lasciata nel 2017 infatti oggi l’attore è fidanzato con Morena Firpo. Non sappiamo molto della donna che è particolarmente riservata, non si sa infatti nemmeno la sua data di nascita. Di lavoro fa la modella e dunque è molto bella e conosciuta oltre che protagonista di passerelle importanti in giro per il mondo. Oggi non sappiamo bene in che rapporto sia la coppia. I due non hanno avuto figli ma la donna ne aveva già avuto uno da una relazione precedente, Giorgia.

Detto questo la coppia ha passato un periodo molto importante insieme, un periodo di lavoro particolarmente importante e pieno di colpi di scena. Affetto che però la coppia ha deciso di tenere lontano dal mondo dello spettacolo e che ha impedito loro di vivere le complicazioni che vivono quelle coppie che sono sempre sotto i riflettori. La speranza quindi è di vederli felici nei loro contesti, pronti a portare avanti la loro vita.

Beatrice Bernardin, l’ex moglie di Sergio Muniz: come si sono lasciati?

Ma come e perché si sono lasciati Sergio Muniz e l’ex moglie Beatrice Bernardin? Non sappiamo bene cosa sia accaduto, se non che qualcosa improvvisamente tra i due si è incrinato e ha reso impossibile proseguire nella storia. Quello che pare evidente è che entrambi hanno sofferto anche se oggi sono fuori da questa situazione con sei anni che sono passati e acqua è scorsa sotto i ponti.

Siamo consapevoli di trovarci di fronte a due personaggi di straordinaria forza emotiva che oggi ricorderanno magari anche con un sorriso la loro splendida storia fatta d’amore e di sorrisi.