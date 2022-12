Ti presentiamo Beatrice Bruschi, un’attrice che in questi anni si sta facendo conoscere nel mondo delle serie tv e del cinema. Proprio lei ha interpretato Sana nella serie Skam Italia, un personaggio molto amato dal pubblico. Come lei stessa ha raccontato a Vanity Fair, il lavoro per interpretare una ragazza mussulmana non è stato affatto semplice. Durante le riprese ha dovuto indossare il velo e ha studiato alcune delle tradizioni dei paesi arabi. Ecco chi è questa nuova stella del cinema.

Beatrice Bruschi, biografia e film

Beatrice Bruschi è nata a Torino nel 1996. Presto ha lasciato la sua città natale per studiare teatro. Oltre alla lingua italiana, parla benissimo anche il francese e l’inglese. Nel 2008, quando era poco più che una bambina, ha recitato nella pellicola Caos Calmo, del grande Antonello Grimaldi. Qualche anno dopo ha partecipato invece al film Al di là del lago, e nel 2011 è stata il volto dello spot Galbani, andato in onda in televisione.

Riguardo alla sua formazione, sappiamo che si è diplomata presso il Conservatorio Teatrale di Giovanni Battista Diotaiuti. Lo stesso anno del diploma, nel 2016, l’attrice ha anche preso parte a We Love Shakespeare andato in scena al Teatro Brancacciano.

Vita privata

L’attrice che dona il volto a Sana Allagui nella serie Skam Italia è molto giovane ed è fidanzata con Roberto Corsi, un ragazzo che sembra essere lontano con il mondo dello spettacolo. Anche su Instagram Beatrice Bruschi ha un account ricco di splendide fotografie che la ritraggono con amici e nei dietro le quinte del set.

La serie Skam Italia parla di alcuni studenti che vivono la vita quotidiana in un liceo di Roma. Tra di loro c’è anche Sana Allagui, italo tunisina, che viene purtroppo derisa dagli altri alunni della scuola per via delle sue tradizioni diverse. Sana però è molto devota e ha un carattere buono e sincero, oltre ad una grande intelligenza e ironia.