Chi è Beatrice Vendramin, tutto sulla “fidanzata” di Stefano De Martino: età, fisico, lavoro

Beatrice Vendramin è la presunta nuova fidanzata di Stefano De Martino dopo che il ballerino ha chiuso l’atto tre della sua storia d’amore con Belen Rodriguez. Al momento su questa storia non sono emerse conferme, ma non sono arrivate nemmeno smentite e il pubblico si è iniziato a fare domande per cercare di capire cosa sia realmente accaduto tra i due. Lei, bellissima, intanto incanta il Festival dell’Arte Cinematografica di Venezia 2023 sfilando con leggiadria sul red carpet e mostrando un fisico da favola.

La ragazza è tra le protagoniste del film Felicità che è di fatto l’esordio da regista di Micaela Ramazzotti. Le indiscrezioni della nuova coppia sono legate a quanto rilasciato dall’ex re dei paparazzi Fabrizio Corona a Novella 2000. L’uomo sarebbe decisamente convinto che qualcosa sia veramente scattato tra i due protagonisti di questastoria.

Chi è Beatrice Vendramin?

Beatrice Vendramin ha 23 anni ed è una nota influencer di Milano con all’attivo un milione di follower. Sin da bambina ha lavorato nel mondo della moda, provando anche la carriera da cantante. Oggi è sicuramente riconosciuta come attrice e potrebbe molto presto vivere altre soddisfazioni in un ruolo che sembra interpretare davvero alla perfezione. Il suo esordio da interprete è arrivato quando aveva appena 15 anni nella sitcom della Walt Disney, Alex&Co dove ha interpretato il ruolo di Emma.

Al cinema ci è arrivata nel 2016 col film di Luca Lucini “Come diventare grandi, nonostante i nostri genitori”. Inoltre in tv ha recitato anche nella serie Non dirlo al mio capo 2 con Vanessa Incontrada e Lino Guanciale. Inoltre ha scritto anche un libro dedicato a chi la segue sui social, nel 2017 è uscito “I piedi per terra, la testa nel cielo”.La ragazza è stata fidanzata con Fred De Palma per tre anni e ha avuto, pare, una storia con Giacomo Giorgio di Mare Fuori.