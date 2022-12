Dopo mesi di attesa, la famosa serie HBO The Last Of Us ha finalmente trovato i suoi attori principali: Pedro Pascal e Bella Ramsey. Pedro Pascal è conosciuto per le sue meravigliose interpretazioni in vari progetti, mentre Bella Ramsey ha 18 anni ed è un’attrice inglese di origine norvegese. Ha già recitato in svariate serie televisive come Game Of Throne e His Dark Materials, oltre a prestare la voce al personaggio Lyanna Mormont nello stesso Game of Thrones. La Ramsey ha anche partecipato a diverse produzioni di teatro e ha lavorato come modella. I fan possono essere felici della scelta degli attori che presto prenderanno vita a Joel ed Ellie nello show.

Biografia e carriera di Bella Ramsey

Isabella May Ramsey è nata a Nottingham nel 2003. Ha mostrato una forte passione per la recitazione sin da quando aveva solo quattro anni, ed ha iniziato a esercitarsi sin da allora. Per ampliare ulteriormente le sue conoscenze, ha frequentato la scuola Stagecoach Theatre Arts a Loughborough e successivamente si è iscritta alla famosa Inter High School, seguendo le lezioni a distanza per via del Covid19. Con il suo grande talento e impegno, Isabella ha partecipato al suo primo ruolo professionale a soli otto anni, recitando nel film del 2011 “The Awakening“.

Nel 2016 Bella Ramsey è diventata famosa per aver interpretato Lyanna Mormont in Game of Thrones, ricevendo critiche positive. Un anno dopo ha ottenuto un ruolo molto importante, interpretando la strega Mildred Hubble nelle prime tre stagioni di Una strega imbranata; In seguito ha partecipato come guest star in Requiem, un famoso show del 2019, e nel 2020 ha fatto la sua apparizione nella seconda stagione della serie His Dark Materials, nel ruolo di Angelica. Nel corso della sua carriera, Bella Ramsey ha dimostrato di essere un’attrice versatile, che riesce a passare con grande facilità da ruoli drammatici a ruoli comici.