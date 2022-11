Attrice, rapper e musicista, Beri Gerwise è un’artista poliedrica che non ha mai smesso di stupire i fan con le sue innumerevoli passioni. Nella serie Netflix Young Royals interpreta Rosh, amico di Simon. Appassionata e amante del cinema, ha colto l’occasione di recitare in una delle serie più popolari del 2022, nonostante lavora nel mondo dello spettacolo sin dalla tenera età. Vuoi sapere di più su Beri Gerwise? Continua a leggere!

Biografia e formazione di Beri Gerwise

Nata nel 1997, Beri Gerwise è originaria di Stoccolma, in Svezia. Viene soprannominata Beri e recita sin da quando è piccolissima. L’attrice è molto popolare e conosciuta tra il pubblico svedese. Il suo debutto è stato nella serie tv Torpederna, andata in onda nel 2017. Qui Beri Gerwise ha interpretato Bibi, per poi lavorare in Anonyma, un cortometraggio dello stesso anno dove invece ha vestito i panni di Paloma. Nel 2019, l’attrice ha partecipato ad un video musicale dal titolo “Robyn“.

Young Royals, il ruolo di Beri

Beri Gerwise deve la sua notorietà a livello internazionale alla serie Young Royals, show trasmesso su Netflix e rilasciato per la prima volta a luglio 2021. Il grande successo ottenuto dalla piattaforma ha subito portato il regista a creare la seconda stagione del drama, diretto dalla svedese Lisa Ambjorn e il collega Lars Beckung. Beri ha interpretato Rosh, un ragazzo amico di Simon e residente nel collegio per reali Hillerska. Altre star della serie sono Omar Rudberg, Malte Gardinger e Edvin Ryding. Non circolano informazioni sulla sua vita privata e non si conoscono i nomi dei genitori e dei fratelli. L’attrice ha dichiarato di essere omosessuale e per quanto riguarda la sua situazione sentimentale sappiamo che ha una relazione con Nicole Donath con la quale ha avuto un bambino di nome Nikolas. Del piccolo circolano molte foto su Instagram, che ritraggono i viaggi spensierati della famiglia.