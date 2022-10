Chi è Bernardo Corradi, marito di Elena Santarelli? Calcio, età, Instagram

Se non ti ricordi chi è Bernardo Corradi continua la lettura: è sì il marito di Elena Santarelli ma non solo. Ecco cosa sappiamo.

Bernardo Corradi, età e calcio

Bernardo Corradi, toscano di origine, compie gli anni il 30 marzo del 1976. Ha militato molti anni nel calcio, e oggi è opinionista sportivo per la Mediaset. Ha cominciato in Serie C con il Poggibonsi. Grazie al suo talento arriva anche al Cagliari, per poi passare ad Inter, Chievo, ancora Inter e poi Lazio.

Dopo la Lazio milita in tante altre squadre della Serie A e non sol per poi trasferirsi nel 2012 in Canada. Dopo la fine della sua carriera nel calcio è rimasto nel settore come critico ed opinionista in TV.

Il profilo Instagram

Per qua concerne la sua vita privata, non ha molto cavalcato le prime pagine della cronaca rosa. È infatti il marito della showgirl Elena Santarelli, con cui ha avuto due figli, il primo nato nato 2009, Giacomo, e la seconda Greta Lucia, nata nel 2016. È molto attivo sui social, in particolare Instagram, dove conta quasi 40 mila follower. Trovi foto e post di lui, del suo lavoro e dei suoi amori: moglie e figli. Altro di particolare di Corradi non si conosce.