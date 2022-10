Chi è Bianca Pazzaglia ex moglie di Enrico Brignano? Età, figli, carriera

Se diciamo Bianca Pazzaglia viene subito da pensare al suo matrimonio naufragato con il comico e attore Enrico Brignano. La loro relazione dura fino al 2013 quando decidono di mettere la parola fine. Ecco qualcosa in più su Bianca Pazzaglia.

Bianca Pazzaglia età e figli

Bianca nasce nel 1966 a Roma dove cresce con la sua famiglia. Non sappiamo con assoluta certezza quand’è che sia il suo compleanno in quanto sono davvero scarne le info sul web sulla sua vita privata.

E’ stata sposata 5 anni con il comico Brignano, dal 2008 al 2013, ma insieme non hanno avuto figli. Non avendo info ulteriori sulla sua vita privata, non sappiamo attualmente con chi faccia coppia e se dopo Enrico abbia avuto dei bambini.

La carriera

Per fortuna si sa qualcosa in più circa la sua professione. Bianca è infatti una ballerina professionista apparsa spesso in programmi televisivi di un certo spessore. Si pensi ad esempio alle sue apparizioni al Festivalbar o all’aver fatto parte del corpo di ballo del Panariello Show, programma condotto in prima serata dal comico Giorgio Panariello. Ad oggi, possiamo dire che è docente di pilates e da ormai sette anni, in veste di co-fondatrice, gestisce la sua attività Just Barre. La prova lampante di quanto sono i video corsi che pubblica su Instagram.