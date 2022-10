Chi è Billy Costacurta, Marito di martina Colombari? Calcio, età, figli

Billy Costacurta è il marito di Martina Colombari ma non è certo il suo matrimonio a dargli fama. Piuttosto il suo ruolo nel mondo calcio, che negli anni d’oro ha fatto la differenza.

Billy Costacurta, età e calcio

Alessandro Costacurta, il cui soprannome appunto è Billy, nasce nel 1966 a Jerago con Orago. Oggi è dirigente sportivo ma negli anni d’oro è stato calciatore italiano. Vanta nella sua carriera la conquista di 5 coppe dei campioni (quella che oggi è chiamata Champion League) e 7 scudetti. Ha presenziato ben 59 volte in nazionale, conquistando il secondo posto ai mondiali del 1994. L’ultimo gol che vanta nella sua carriera arriva nel 2007, dopo 15 anni dall’ultima rete (segna nella partita Milan – Udinese). Nello stesso anno si è ritirato, ma ha mantenuto la sua presenza nel mondo del calcio prima come allenatore e poi come dirigente sportivo. Attualmente è anche opinionista sportivo per Sky.

Figli e vita privata

Negli anni 2000 si lega alla Miss Italia nonché attrice Martina Colombari, diventando protagonista della cronaca rosa. Dal loro amore nasce Achille Costacurta che oggi è un adolescente tutto pepe. Una curiosità su Billy? Un anno fa ha perso la madre Margherita Beccegato, deceduta all’età di 87 anni a causa di un incidente stradale mentre era lei stessa alla guida.