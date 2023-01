Vikings: Valhalla, che è un seguito della serie originale Vikings, ha suscitato un enorme interesse nei fan fin dal primo giorno di uscita su Netflix. Ambientata un secolo dopo le gesta di Ragnar Lothbrok e dei suoi figli, la serie si concentra su figure storiche a cui sono stati attribuiti alcuni elementi di leggenda, ma anche su persone realmente esistite e personaggi fantastici. Unendo fatti realmente accaduti con elementi di fantasia, la serie si prefigge di offrire al pubblico un’esperienza emozionante e divertente.

Biografia

Bradley Freegard, nato nel 1983 a Pontypridd, Galles, è un attore britannico conosciuto per i suoi ruoli in EastEnders, Casualty e Doctors. È sposato con la star di Broadchurch, Eve Myles, ed entrambi hanno interpretato insieme il ruolo della loro altra metà sullo schermo, Evan Howells, che scompare dopo la nascita del loro bambino.

Recentemente, Bradley ha condiviso la sua opinione sullo spin-off Netflix Vikings: Valhalla, che si differenzia dalla serie originale in sei stagioni interpretata da Travis Fimmel. Bradley ha anche recitato in Human Traffic del 1999 con Danny Dyer, nel ruolo di Tyler. Secondo lui, il nuovo spin-off offrirà un focus più moderno sulla storia, trattando temi come la diversità culturale, la rappresentazione delle donne e l’uguaglianza dei diritti. Inoltre, sarà anche più dinamico e offrirà un’esperienza più coinvolgente ai fan. Bradley sostiene inoltre che il cast sarà composto da alcune grandi star del cinema, come il grande regista Oscar Isaac.

Vita privata di Bradley Freegard

Bradley e Eve si sono incontrati nel 1994 al National Youth Theatre e si sono sposati nel 2013 in Italia. Dopo la conclusione della quarta stagione di Torchwood nel 2011, la coppia si è trasferita a The Hollywood Hills a Los Angeles, California. In questo periodo hanno avuto due figlie: MatildaMyles Freegard, nata nel 2009, e Siena Myles Freegard, nata nel 2014. A Los Angeles trascorrono una vita semplice e serena.